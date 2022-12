Congo-Kinshasa: Parrain de la 1ère édition du Prix "Henriette Eke", Patrick Muyaya - " Posons des actes qui vont contribuer au rayonnement de la RDC "

Le Ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya Katembwe a parrainé la cérémonie de remise des prix aux journalistes pour le concours Henriette EKE.

Ce concours, dont la première édition a eu lieu ce 21 décembre 2022 à l'hôtel Béatrice, est une initiative du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA). Ce prix a été instauré par l'UNFPA, depuis le 10 juin 2022 pour rendre hommage à une femme exceptionnelle, pour son professionnalisme, sa bravoure et son dévouement à son métier.

Cette sage-femme a su marquer de son empreinte cette profession souvent négligée, mais combien importante. Le prix Henriette Eke est décerné à toutes les catégories de journalistes qui, par leur production, ont contribué à la sensibilisation sur le métier de sage-femme. Cette première édition était axée sur le thème : " Eliminer le décès maternel évitable en RDC ".

Parrain de l'évènement, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya a félicité d'abord les organisateurs pour avoir honoré cette brave dame du nom de Madame Henriette Eke. " J'ai accepté de parrainer cet événement pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce soir, nous célébrons une héroïne. C'est un exemple qui prouve à suffisance que si ce pays tient, c'est parce qu'il y a de gens qui font de petites choses dans leur coin. C'est en cela que je remercie l'UNFPA pour cette initiative qui nous permet de mettre l'accent sur une question qui nous concerne tous ", a indiqué le ministre Muyaya.

Et d'ajouter, " Posons de petits actes qui finalement vont contribuer au rayonnement de notre pays, la République Démocratique du Congo ", a encouragé l'homme du changement de narratif. Pour lui, Henriette Eke mérite tous les honneurs.

" Quand on mène un combat durant 30 ans, 40 ans et que cela aboutisse à un cadre légal, on ne peut que louer une telle œuvre. Aussi, quand on a l'idée de challenger les professionnels de médias, parce que la compréhension de ce sujet permettra de prévenir un certain nombre de cas et prendre de précautions ", a expliqué le Ministre de la Communication et Médias, justifiant son choix de parrainer cet événement.

Ce qu'il faut retenir du Prix Henriette Eke

Ce prix est une initiative de l'UNFPA en faveur des journalistes de toutes catégories à savoir télévision, radio, presse écrite et presse en ligne. Le comité de jury était présidé par le Professeur Espérance Bayedila de l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication (IFASIC).

D'après elle, sur les 426 candidatures venues de 12 provinces sur les 26 que contient la RDC, une première sélection a été faite. De cette sélection, 70 ont été retenus pour qu'au final, le jury ne retienne que six candidats dont 5 venus des provinces et une seule de Kinshasa. Pour arriver à ce résultat, le jury a mis en place un certain nombre de critères assez rigoureux. Il s'agit de l'originalité, la créativité, la rigueur dans la nature du travail et le respect de directives.

Les gagnants

A. Catégorie Télévision

- 1er prix décerné à Marthe Rose Riziki du Nord Kivu qui a reçu un chèque de 2 millions CDF;

- 2ème prix décerné à Matthias Kabuya du Kasaï Oriental qui a reçu un chèque de 1 million CDF.

B. Catégorie Radio

- 1er prix à Furha Chinogerwa Chitera du Sud Kivu de la Radio Maendeleo qui a reçu un chèque de 2 millions CDF ;

- 2ème prix à Paci Mukeba du Kasai Central qui a reçu un chèque de 1 million CDF.

C. Catégorie presse en ligne

- 1er prix par Prisca Lokale d'Actualite.cd de Kinshasa qui a reçu un chèque de 2 millions CDF ;

- 2ème prix à Godelive du Haut Katanga qui a reçu un chèque de 1 million CDF.

Notez qu'aucun finaliste de la presse écrite n'a été retenue et qu'un prix spécial a été décerné à la personne ayant remporté sur toutes les catégories. Et, c'est Madame Rose Riziki qui a reçu encore un autre chèque de 2 millions CDF.

Concernant l'héroïne du jour Madame Henriette Eke, il faut retenir que cette dame fût une sage-femme dévouée qui a milité pour la revalorisation de la profession sage-femme.

Elle a travaillé comme conseillère sage-femme à l'UNFPA de 2010 jusqu'à sa mort en novembre 2020.