Congo-Kinshasa: Cap sur le processus électoral, Paix et élections - Christophe Mboso et l'UE à la table de discussions

Le Président de l'Assemblée Nationale, Christophe Mboso N'Kodia Pwanga, a ouvert, jeudi 22 décembre 2022, les portes de son cabinet du Palais du peuple, à une forte délégation de l'Union européenne conduite le diplomate Jean-Marc Châtaigner, ambassadeur de l'UE en poste en RDC. Au menu de ce long entretien de plus de deux heures, toutes les questions d'actualité ont été abordées sur les élections,la paix et sécurité dans l'Est du pays et dans le territoire de Kwamouth.

A l'issue de ces échanges, le diplomate de l'UE s'est exprimé en ces termes : "nous avons été invités par le Président de l'Assemblée Nationale, l'Union européenne et la Norvège, pour un tour d'horizon de différents sujets d'actualité qui sont importants pour la RDC. Nous l'avons fait dans l'esprit habituel du partenariat qui nous caractérise. Nous avons évoqué tout ce qui est calendrier électoral, loi électorale, processus électoral, préparation des élections. Et nous avons rappelé, à cette occasion, le soutien que souhaite apporter l'Union européenne en termes d'appui à ce processus électoral.

Nous avons pris note de toutes les indications que nous a données le Président. Nous avons également évoqué la situation tragique dans l'Est de la RDC. Le Président Mboso nous a remerciés pour les différentes prises de position de l'Union européenne et des pays membres de l'UE, ces derniers jours, sur la situation dans l'Est. Et nous avons échangé sur les différents volets qui pourront être mis en place pour ramener la situation de paix et de sécurité dans l'Est de la RDC".

Au cours de ces échanges, la question d'insécurité dans le territoire de Kwamouth, dans le Kwilu, s'est invitée au débat entre Mboso et ses hôtes. Sur ce : "il y a de très nombreux déplacements des populations et des affrontements qui ont eu lieu dans le territoire de Kwamouth. Nous avons écouté le Président sur tout ce qu'il avait à nous dire et avons rappelé, à cette occasion, le souci humanitaire de l'UE pour les populations et l'appui que l'UE apporte totalement aux autorités de la RDC pour établir la paix et la sécurité dans cette province plus proche de Kinshasa", a ajouté Châtaigner.

Pour sa part, l'Honorable Christophe Mboso s'est dit très heureux, car depuis qu'il est à la tête de l'Assemblée Nationale, la Chambre basse a bénéficié d'une étroite collaboration avec tous les ambassadeurs de l'Union européenne ; lesquels ont assisté, voire conseillés les parlementaires dans certaines situations particulières. Allusion faite ici à l'examen et au vote de la loi électorale, à la mise en place de la CENI, sans compter la polémique qui était sur le point de s'installer autour de la question de la nationalité, etc.

"Dans beaucoup de domaines, nous avons collaboré à tous les niveaux avec les ambassadeurs de l'UE. Je tenais aussi à les féliciter et remercier pour le soutien que plusieurs Etats de l'UE, membres des Nations-Unies, ont apporté à la décision du Conseil de Sécurité relative à la levée de la notification des obligations lors des achats d'armes et équipements militaires par la RDC. J'ai félicité les Etats européens qui ont compris que le peuple congolais trouvait cette décision injuste. Je les ai donc remerciés pour avoir soutenu l'effort du Chef de l'Etat pour la levée de cette mesure du Conseil de sécurité", a déclaré en substance le Président de l'Assemblée Nationale.

Il a également félicité ses hôtes pour le soutien qu'ils apportent au processus de paix de Nairobi et Luanda. Tout en leur exigeant que ce soutien a exigé soit sincère, loin de l'hypocrisie des Etats comme l'Ouganda et du Rwanda, pays agresseur.

Les ambassadeurs ont promis de maintenir leur soutien au processus de paix, et de contribuer à l'avènement de la paix dans le meilleur délai, afin que les élections se tiennent sur l'ensemble du territoire national sans la moindre perturbation.