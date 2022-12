Sénégal: Audit du Fonds force Covid-19 par la Cour des comptes - Les éclairages du ministère des Finances et du Budget

Le gouvernement à travers le ministère des Finances et du Budget a réagi sur le rapport d'audit de la Cour des comptes sur le Fonds force Covid-19. Dans le document consulté par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), le ministère des Finances de rappeler que la transparence, la promotion de la bonne gouvernance et la reddition des comptes demeurent des piliers de la politique de la Nation définie par le président de la République, Macky Sall, depuis son accession à la magistrature suprême.

"La Cour des comptes contribue ainsi par son action permanente de vérification, d'information et de conseil, à la transparence et à la sincérité de la gestion des finances publiques, de même qu'à l'amélioration des méthodes et techniques de gestion des organismes publics et des entreprises du secteur public ", soutiennent les services du ministre Mamadou Moustapha Ba.

C'est dans ce contexte, explique la même source que les textes (loi organique et statut des magistrats) de la Cour des comptes ont été rénovés en 2012, dans le but de conférer à cette juridiction une capacité d'action plus large et plus pointue, y compris en revalorisant fortement le traitement financier de ses membres dans le but de rendre plus attractive la Cour et de lui permettre d'attirer les meilleurs cadres de l'administration sénégalaise.

"Dans le même temps, le Chef de l'État a doté la juridiction financière d'un siège flambant neuf et a renforcé ses moyens matériels et humains (ouverture annuelle de postes budgétaires pour le recrutement de 15 magistrats et 15 assistants vérificateurs) ", indique le ministère des Finances.

C'est dire donc, soutient le document, que si aujourd'hui la Cour des Comptes se montre aussi performante, c'est parce que le Président de la République croit fortement en cette institution et n'a de cesse, sous son magistère, d'améliorer ses conditions de travail.

Les manquements évalués à 6 686 784 410 FCfa, soit 0,7% du montant total du Pres

Selon le ministère des Finances, le rapport de la Cour des Comptes a procédé à une analyse détaillée et mis en relief des points positifs, comme des dysfonctionnements et des insuffisances, en pointant notamment le non-respect de certaines règles afférentes aux procédures de la dépense publique dans des cas bien précis. Il a souligné que les analyses sont assorties de 85 recommandations forts pertinentes, qui seront capitalisées et internaliser au titre des bonnes pratiques en matière de gouvernance des ressources publiques, dans des situations d'urgence et de crise.

"Le rapport a également mis en exergue des fautes de gestion et formulé des recommandations pour une instruction judiciaire concernant des auteurs. Sur les 1 000 milliards FCfa du Pres, les manquements relatés par la Cour des Comptes et pour lesquels une suite judiciaire est recommandée portent sur un montant de 6 686 784 410 FCfa, soit 0,7% du montant total du Pres décaissé ", détaille le ministère des Finances.

"Au regard de ces considérations, le Gouvernement donnera suite aux recommandations de la Cour et s'attachera à les capitaliser, pour améliorer ses procédures et dispositifs d'exécution des marchés prenant en compte les enseignements de la gestion telle que nous l'avons vécu avec la Covid.

En outre, concernant les suites judiciaires et administratives préconisées, la réglementation en la matière sera appliquée et les mesures appropriées prises ", annonce le ministère des Finances