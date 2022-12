Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Les unités sont bien installées dans les nouvelles casernes

Le chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, accompagné du ministre de la Défense nationale et de plusieurs membres du gouvernement ont visité, le 23 décembre, dans la périphérie sud de Brazzaville, le complexe des nouvelles casernes (Ndouo, Mont Mambou et Case Barnier) pour en faire un état des lieux et dérouler une feuille de route en leur faveur.

Le but principal de la visite était de se rendre compte de l'installation effective des unités des Forces armées congolaises (FAC) dans ces différents sites. Le Premier ministre a, par ailleurs, eu droit à une présentation concise des infrastructures, entre autres, la base vie, notamment les logements sociaux des sous-officiers et des officiers supérieurs, l'école, l'infirmerie, la boulangerie et l'espace de loisirs.

Au cours de la présentation, les différents chefs de corps ont mis en avant les problématiques rencontrées actuellement, en l'occurrence le mauvais état des routes, le manque d'eau potable ainsi que le faible éclairage des lieux.

Au terme de la visite, Anatole Collinet Makosso a déclaré : " Pour tout dire, nous sommes satisfaits d'avoir visité ces installations, de voir leurs états, de vivre effectivement un bel investissement au service de nos forces armées et saluer la vision du président de la République, Denis Sassou N'Gessso ".

Pour la protection de ces installations dont il a fait plusieurs constats, des instructions vont être données au ministre des Affaires foncières, aux forces publiques et de la sécurité pour procéder au déguerpissement de tous ceux qui ont occupé les abords de ces casernes et de façon anarchique. " Cela m'étonnerait que ces acquisitions soient régulières. Mais, nous mettrons tout en œuvre afin que les casernes soient mises à l'abri de cette agression foncière et de ces agressions anarchiques de la population qui vient construire tout autour ", a prévenu le chef du gouvernement.

A noter que cette visite a eu lieu en présence du chef d'état-major général des FAC, le général de division, Guy Blanchard Okoï.