Cote d'Ivoire: Hommage à Charles Diagne - Fraternité Matin reconnaît le mérite d'un travailleur infatigable

" Légende ", " monument de la presse ", " travailleur infatigable ", " excellent journaliste ". Tels sont, entre autres, les qualificatifs qui sont ressortis lors de la cérémonie d'hommage à Charles Diagne, ancien rédacteur en chef technique de Fraternité Matin pour marquer son départ à la retraite. C'était le vendredi 23 décembre 2022, à la salle Houphouët-Boigny du groupe Fraternité Matin, à Adjamé.

Selon le directeur général de la Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire (Snpeci), Serge Abdel Nouho, c'est en raison des " immenses services " rendus par Charles Diagne à l'ensemble de la presse ivoirienne que cette célébration lui est dédiée.

Une cérémonie, dit-il, qui marque non pas une séparation douloureuse mais la célébration du travail bien fait et d'un " travailleur infatigable ". Ancien journaliste dans la revue internationale Famille et développement, puis au sein du quotidien France Soir, Charles Diagne, à en croire Serge Abdel Nouho, a intégré la rédaction de Fraternité Matin en 1990.

" Secrétaire de rédaction, correcteur, réviseur, rédacteur en chef technique, Charles n'avait pas son pareil dans le crayonnage et la pagination du quotidien, et des autres produits du groupe. Il n'avait pas son égal dans la titraille, la légende, le chapeau, la relecture, la finalisation et l'actualisation des pages jusqu'à ce qu'elles soient bonnes pour l'envoi à l'imprimerie ", a reconnu le directeur général de la Snpeci.

C'est à juste titre que Jean Martial Adou, directeur de cabinet, représentant le ministre de la Communication et de l'Economie numérique, Amadou Coulibaly, a exprimé la reconnaissance de l'Etat à l'homme pour son apport au paysage médiatique ivoirien. " Nous voulons vous dire un grand merci pour ce que vous avez pu apporter à cette Nation. Bon vent ! nous ne vous oublierons jamais ", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, dans un film documentaire projeté, Venance Konan, ancien directeur général de Fraternité Matin ; Alfred Dan Moussa, directeur de l'Institut des sciences et techniques de la communication (Istc-Polytechnique) ; Jean-Baptiste Akrou, ancien directeur général de Fraternité Matin ; Zio Moussa, ancien rédacteur en chef de Fraternité Matin ; Alafé Wakili, patron de presse et d'autres personnalités du monde des médias ont dit qui était Charles Diagne.

Rappelons que Charles Diagne a été distingué le 21 décembre 2022, par l'Etat de Côte d'Ivoire comme Commandeur dans l'Ordre du mérite de la communication. Marié et père de deux enfants, le nom de l'ancien rédacteur en chef technique restera à jamais gravé dans les annales de Fraternité Matin, surtout sur la porte de la salle de réunion des rédactions qui lui a été dédiée.