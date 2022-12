Seychelles: Les futurs agents de santé aux Seychelles emménageront dans un nouveau bâtiment au début de 2023

Les agents de santé et les travailleurs sociaux en formation à l'Institut national de la santé et des services sociaux (NIHSS) auront à partir de l'année prochaine un nouveau bâtiment comme campus après l'achèvement des travaux de la nouvelle école.

La ministre de la Santé, Peggy Vidot, accompagnée du président Wavel Ramkalawan, a reçu vendredi les clés du nouveau bâtiment.

"Aujourd'hui, on nous a remis les clés du bâtiment, ce qui signifie que nous pouvons commencer à y emménager. Donc, pour nous, nous voulons que les étudiants du NIHSS emménagent dans le nouveau bâtiment pour la prochaine année scolaire", a déclaré Mme. Vidot.

La ministre a ajouté qu'elle est très satisfaite du travail accompli et espère que le nouveau bâtiment et son emplacement attireront davantage d'étudiants à rejoindre l'école.

Mme Vidot a reçu les clés du nouveau bâtiment en présence du président vendredi. (Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

Photo : Mme Vidot a reçu les clés du nouveau bâtiment en présence du président vendredi.

"Nous cherchons à attirer plus d'étudiants dans le secteur de la santé et avec ce nouveau bâtiment, nous chercherons également à offrir plus de cours à l'école", a-t-elle ajouté.

M. Ramkalawan a déclaré : "Je suis extrêmement satisfait et reconnaissant à Vijay pour ce cadeau à nos enfants et à notre nation. Nous reconnaissons qu'il s'agit de l'un des plus gros cadeaux jamais offerts par un membre du secteur privé au pays et la nation est toujours aussi reconnaissant."

Les travaux sur le bâtiment ont commencé en mars et sont un don de Vijay Limited, une entreprise de construction basée aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental.

En plus d'avoir fait peau neuve avec des matériaux modernes utilisés, le bâtiment qui a ouvert ses portes en 1950, a un deuxième étage ajouté, pour augmenter sa capacité. Il abritera des bureaux administratifs, des salles de classe, des laboratoires, une bibliothèque et plus encore.

Le propriétaire de l'entreprise, Vijay Patel, a déclaré que tous les travaux étaient effectués sur le bâtiment et qu'il ne restait plus qu'à connecter l'alimentation électrique requise.

"Nous n'avons eu aucun problème avec les travaux effectué et je pense que le fait que tout les travaux requis aient été fait par nous-mêmes nous a aidés à le faire plus rapidement et maintenant tout est prêt à temps", a déclaré M. Patel.

Le NIHSS compte actuellement environ 240 étudiants qui suivent divers cours à son emplacement actuel à North East Point et le directeur de l'école, Ebrahim Ali, a déclaré que pour la plupart des étudiants, l'emplacement est un problème.

"La plupart de nos élèves viennent du sud de Mahé et doivent donc prendre deux bus pour se rendre à l'école, mais maintenant ce sera un avantage pour eux, car l'emplacement de la nouvelle école est proche de [Seychelles] hospital ce qui profitera également aux étudiants ", a déclaré M. Ali.

Le NIHSS, qui a déménagé de Mont Fleuri à son emplacement actuel à North East Point en 2011, est sous la direction du ministère de la Santé. Il offre des cours en travail social, physiothérapie, nutrition, sage-femmerie et ergothérapie, entre autres.

Pendant ce temps, l'emplacement actuel du NIHSS devrait revenir à son objectif initial et être utilisé pour le traitement des patients atteints de maladies chroniques.