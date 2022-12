Egypte: Allocution du Président Al-Sissi à la 2e Conférence de Bagdad pour la Coopération et le Partenariat

Au nom d'Allah le Miséricordieux

Mon frère, Sa Majesté le Roi AbdAllah II Bin Al-Hussein, Roi du Royaume frère hachémite de Jordanie,

Vos Majestés, Excellences, Altesses et Excellences, Rois, Présidents et Émirs des pays frères et amis,

Mesdames et messieurs,

Je suis ravi d'assister avec vous aujourd'hui, dans le Royaume hachémite de Jordanie, et d'exprimer, à cette occasion, mes sincères remerciements et ma gratitude à Sa Majesté le Roi AbdAllah II, pour son initiative d'accueillir ce sommet à la Mer Morte, pour la chaleureuse hospitalité et le bon accueil, et pour ses efforts. Ainsi qu'à Son Excellence le Président Emmanuel Macron, Président de la République française, pour maintenir la périodicité de ce Sommet.

Vos Majestés, Excellences, Altesses et Excellences,

Cette honorable assemblée se réunit pour la deuxième fois, après notre premier sommet, accueilli à "Bagdad", en août 2021, lorsque nous nous sommes engagés ensemble à soutenir les efforts nationaux pour l'intérêt de nos frères en Iraq, du gouvernement et du peuple, afin d'y réaliser la sécurité et la stabilité, préserver sa souveraineté et restaurer son statut historique, ainsi que son rôle pionnier aux niveaux arabe et régional.

Alors, nous réunions aujourd'hui, en même temps avec l'amélioration tangible de la situation en Iraq. Je saisis cette occasion pour adresser mes sincères félicitations au Premier Ministre irakien, Mohamed Chia Al-Soudani, et au cher peuple irakien, pour achever les étapes constitutionnelles du droit, d'une manière qui ouvre la voie vers l'avenir.

La convocation de notre sommet aujourd'hui, marquant une indication politique importante de notre intention, de continuer à fournir tous les moyens pour soutenir l'Iraq frère, ainsi que la volonté sincère de passer à une nouvelle phase de partenariat, en renforçant le travail dans les cadres de coopération bilatéraux ou multilatéraux, comme le mécanisme de coopération tripartite entre l'Égypte, l'Iraq et la Jordanie ou d'autres.

De même, notre réunion représente également une occasion pour échanger des points de vue et explorer de nouveaux horizons de la coordination et de la coopération entre notre État et l'Iraq, à l'appui de son chemin vers la stabilité, d'une manière qui renforce nos capacités à faire face aux défis associés aux crises internationales et aux défis transfrontaliers dans les domaines de la Santé, sécurité alimentaire, de l'énergie, des chaînes d'approvisionnement et d'autres, d'une manière qui réalise les intérêts de nos peuples.

Pendant de nombreuses années, l'Iraq a fait face aux répercussions extrêmement négatives, de la propagation du terrorisme et de l'idéologie extrémiste, ainsi qu'au fléau des conflits et des guerres de longue durée, dans un contexte non dépourvu d'ingérences extérieures pesant sur les Irakiens, ainsi que ses effets se sont répercutés sur tous les peuples de la région.

À cet égard, l'Égypte apprécie hautement les efforts et les sacrifices, vaillants et précieux, consentis par le peuple frère irakien de tous horizons face à ces défis. Outre, les réalisations de l'État irakien qui ont permis la restauration du rôle des institutions Étatique à l'élimination des projets terroristes, la réalisation de la sécurité, de la stabilité et de la souveraineté du pays, et à la préservation de l'unité de son tissu national.

Je ne manque pas non plus de saluer les efforts de l'État irakien, concernant le lancement de projets de la reconstruction et de l'ouverture d'une voie vers la réalisation d'un changement de développement global, grâce à l'utilisation optimale des capacités et des ressources du pays.

Permettez-moi, de cette tribune, de réaffirmer le plein soutien de l'Égypte à ces efforts inlassables, qui contribuent concrètement à consolider le concept d'une patrie sûre et stable, et au succès de l'Iraq... étant un succès pour nous tous.

De plus, les crises successives qu'ont connues de nombreux pays de la région, au cours des dernières décennies, ont prouvé que la réalisation de la stabilité totale a des exigences indispensables qui commencent par le renforcement du rôle de l'État national unificateur et la capacité de ses institutions à s'acquitter de leurs tâches au maintien de la sécurité, de maintien de l'ordre du droit et face aux forces extérieures Préserver les capacités et la richesse des peuples, qui fourniront l'environnement approprié pour faire progresser l'économie et le développement durable, et consolider les fondements de la bonne gouvernance.

Dans un cadre de la transparence, ces objectifs ne seront atteints que si la culture de la modération, de la tolérance et de l'acceptation de l'autre est maintenue, d'une manière qui garantit la jouissance du droit à la liberté de religion et de conviction qui transcende les notions de sectarisme, d'extrémisme, la division et les idées réactionnaires qui n'ont pas leur place dans notre époque actuelle. Le monde accueille tout le monde, et la différence ne peut être traitée en continuant dans des luttes prolongées dans lesquelles il n'y a ni gagnant ni perdant.

Dans ce contexte, la convocation de notre sommet d'aujourd'hui vient pour renouveler l'engagement envers les principes établis des relations internationales, qui sont énoncés dans l'esprit et les buts de la Charte des Nations Unies, ayant pour but le bon voisinage, la non-ingérence dans les affaires intérieures affaires, la non-agression, le respect mutuel de la souveraineté des États, l'arrêt de l'imposition d'une politique du fait accompli et l'importance de l'action pour obtenir un bénéfice mutuel.

Sur la base de ce qui précède, l'Égypte affirme son rejet de toute ingérence extérieure, dans les affaires irakiennes, et l'importance de poursuivre les efforts conjoints pour renforcer les capacités des institutions étatiques irakiennes dans divers domaines, étant le meilleur chemin pour préserver la sécurité et la souveraineté de cette ancienne États, reflétant sur la sécurité de tous les pays de la région. L'Égypte est fermement convaincue des bienfaits de la coopération mutuelle constructive, nous avons participé avec l'Iraq et la Jordanie au lancement du mécanisme de la coopération tripartite entre les trois pays, comme l'un des cadres d'une action arabe commune, visant à réaliser l'intégration, d'une manière qui serve les intérêts de nos peuples frères, à la lumière des relations et de l'unité historiques et fraternelles, du destin et des objectifs communs.

À cet égard, je réaffirme notre intention de progresser, pour la mise en œuvre de projets conjoints, qui sont actuellement à l'étude dans le cadre du mécanisme, d'une manière qui contribue à la réalisation du développement auquel aspirent nos peuples et leur permette de bénéficier mutuellement de leurs capacités.

En conclusion, je voudrais m'adresser au peuple frère de l'Iraq en ces termes : " Ô grand peuple de Mésopotamie, j'ai pleinement confiance en votre capacité à progresser vers un avenir plus prospère et conforme à votre ancienne civilisation, qui a contribué à former l'histoire de l'humanité ".

De plus, je suis sûr que votre pluralisme et vos capacités vous permettront de surmonter tous les défis. Vous avez beaucoup accompli pour restaurer votre pays, et vous devez compléter vos acquis, sur la voie de la construction et du développement.

En Egypte, vous trouverez toujours une aide et un soutien, pour vos aspirations et vos choix, afin que l'Iraq reste toujours l'un des châteaux de l'arabisme et l'un des centres de la civilisation les plus importants du monde arabe et islamique.

Merci,

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.

Source: Presidency.eg