Sénégal: Des bûches de Noël fabriquées avec des produits locaux

notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois — Au Sénégal, la population est majoritairement musulmane, mais Noël est célébré dans beaucoup de familles de toutes confessions. Les vendeurs de sapins en plastique et bonnets de père Noël ont envahi les rues, et les boulangeries ont sorti leurs plus belles bûches. Certains donnent un petit coup de neuf à ce dessert classique en utilisant des fruits locaux comme le bissap, la fleur d'hibiscus.

C'est la partie la plus délicate : le glaçage est coulé sur les dernières buches. Puis, la touche finale : des petits sapins et des Pères Noël viennent orner les dômes brillants, avant qu'ils ne rejoignent les vitrines. Les bûches de la boulangerie Mburu, à Dakar, ont une particularité : elles sont faites avec des produits locaux.

Ndeye Khadi Ba est gérante du magasin qui emploie principalement des femmes issues des zones rurales : " C'est une fierté parce que ce sont des produits que l'on a produits ici, sur nos terres. C'est une fierté pour nous. "

La buche Rama d'un beau vert vif est à base de ditakh, un petit fruit vert frais et acidulé. La buche au chocolat joue aussi la couleur locale avec son croustillant mbouraké à l'arachide.

Dans le magasin, qui vend aussi des pains à partir de céréales traditionnelles comme le mil ou le fonio, le téléphone n'arrête pas de sonner.

" Il y a beaucoup de commandes aujourd'hui, surtout des bûches et des bûchettes. "

Certains clients sont déjà des adeptes, comme Martin qui travaille dans le quartier de la boulangerie : " Quand c'est en bûche, c'est vraiment une autre découverte. C'est ma deuxième commande. Vu que ce sont les fêtes, je vais peut-être commander une bûche au ditakh et une au chocolat. Cela sort de l'ordinaire et on ne voit pas ça souvent. "

Originale ou traditionnelle, la bûche sera sur la plupart des tables de Noël à Dakar.

