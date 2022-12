Cote d'Ivoire: Déploiement de la Sotra à Yamoussoukro - Le premier ministre Patrick Achi - "Pourquoi le transport est un pilier essentiel du développement"

Procédant au lancement des activités de la Société des transports abidjanais (SOTRA) à Yamoussoukro, le vendredi 23 décembre 2022, le Premier ministre Patrick Achi a expliqué l'importance du transport dans le développement des villes secondaires de la Côte d'Ivoire.

Le chef du gouvernement ivoirien a noté que le déploiement du réseau de bus de la SOTRA à Yamoussoukro, après ceux de Bouaké, en septembre 2019 et Grand-Bassam, en mai 2022, est une avancée majeure : " Le développement d'une ville ne peut se faire sans des infrastructures performantes et le transport en commun. Pour les populations, c'est une révolution de leur mobilité, donc une révolution de leur vie aujourd'hui entravée quelquefois par la vétusté ou l'insuffisance des moyens de transport collectif. Car oui, améliorer le transport des femmes, des enfants et des hommes, c'est simplifier leur quotidien. C'est rendre plus belle leur ville, plus respirable leur air, permettre aux travailleurs d'être plus productifs, aux élèves d'être plus studieux et aux entreprises de prospérer davantage. C'est pour cela que le transport dans notre monde de flux et de vitesse est un pilier essentiel du développement. Sans transports, pas de mobilité aisée, pas de rapidité et donc pas de prospérité ".

En effet, selon le Premier ministre Patrick Achi, la nouvelle mobilité dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire profitera surtout aux dizaines de milliers d'élèves et étudiants de Yamoussoukro, qui pourront désormais se déplacer en toute sécurité et à des prix accessibles pour leurs parents. Il leur a donc demandé de prendre soins de ces autobus qui circuleront sur 4 lignes, dans un premier temps, pour atteindre 6 lignes, à terme. ils permettront également d'assurer les déplacements des supporters, lors de la CAN 2023, qui aura lieu en janvier 2024. Poursuivant, Patrick Achi a annoncé le lancement des activités de la SOTRA à San-Pedro et Korhogo, deux villes qui accueilleront aussi les matches de la CAN.

Amadou Koné, ministre des Transports :" La vision du Président de la République se concrétise "

Au cours de son adresse lors du lancement des activités de la SOTRA à Yamoussoukro, le ministre des Transports, Amadou Koné a indiqué que " la vision du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, à travers la Côte d'Ivoire Solidaire et le développement des villes secondaires, se concrétise à ce niveau par la mise à disposition d'offres de transport de personnes qui n'a rien à envier au plus grandes villes au monde ". Le directeur général de la SOTRA, Bouaké Méïté s'est réjoui du succès du déploiement des autobus de sa société à Bouaké, qui ont conduit au lancement des activités à Yamoussoukro. En termes d'effectifs, Bouaké Méïté a dit que 150 agents venus d'Abidjan ont été mobilisés. Ils seront progressivement remplacés par des agents recrutés au plan local.