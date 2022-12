Congo-Kinshasa: Ituri - Plus de 20 morts et environ 5000 maisons incendiées depuis un mois dans les combats entre CODECO et Zaïre

Plus de vingt personnes sont mortes et environ cinq mille maisons ont été incendiées durant près d'un mois d'affrontements entre les groupes armés, CODECO et Zaïre dans la chefferie de Walendu Watsi au territoire de Mahagi(Ituri). Ce bilan a été communiqué, ce lundi 26 décembre, à la presse par la société civile locale au cours d'une rencontre d'évaluation sur la situation sécuritaire dans la zone.

Les autorités militaires rassurent que toutes les dispositions sont prises pour faire taire ces violences qui ont trop duré et lesquelles ont conduit au déplacement des populations pendant cette période de festivité.

C'est depuis mi-novembre que des affrontements meurtriers opposent de plus en plus violemment, des combattants du groupe armé CODECO et ceux du groupe dit d'auto-défense Zaïre Mazembe dans plusieurs entités de Mahagi à la limite avec le territoire de Djugu.

La société civile dit avoir recensé au moins six attaques de la milice CODECO dans plusieurs villages dont Jupujanga, Banda, Jupukungo, Jupaketa et Akpe dans la chefferie des Angals 2 occasionnant des pertes en vies humains.

En représailles, les miliciens du groupe zaïre ont à leur tour attaqué plusieurs villages de la chefferie de walendu watsi où plusieurs habitants se ravitaillent en vivres.

Selon Patrice Ufoyuru, membre de la société civile, vingt civils ont été tués dans ces violences, cinq mille maisons incendiées et plus de huit mille personnes sont déplacées.

En fin de semaine dernière, l'administrateur militaire du territoire de Mahagi, le colonel Jaques Disanoa, a condamné fermement ces attaques qui, selon lui, foulent au pied le processus de paix en cours. Il appelle les deux parties à privilégier le dialogue et le vivre ensemble pour une meilleure cohabitation pacifique.

Un calme relatif règne depuis samedi dans ces entités où l'armée affirme avoir renforcé son dispositif avec le déploiement d'un important nombre de militaires pour mettre fin à ces conflits armés.