Ile Maurice: Après trois ans de pandémie, place à la magie de Noël pour la diaspora

Cette année, beaucoup vont, l'espace de quelques jours, oublier que le Covid-19 circule. Après trois ans de confinements et de restrictions, les réjouissances reprennent le dessus. Et cela à travers le monde. Justement, des Mauriciens vivant à l'étranger racontent comment cette fête aura une saveur particulière cette année.

"Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock, jingle bells swing and jingle bells ring... " Une chanson parmi tant d'autres qui joue en boucle aussi bien dans les centres commerciaux, que sur les radios. Et qui nous reste en tête tout au long de la journée. En tout cas, les célébrations entourant la fête de Noël approchent à grands pas. À Cape Town, Shameem Jaumdally a encore plus le sourire. Pour cause, ses proches sont à ses côtés durant cette période festive. "C'est la première fois qu'ils visitent Cape Town pendant l'été", confie le virologue. Ce dernier leur a même recommandé de terminer leur shopping mercredi. "Les shopping malls vont être pris d'assaut, surtout que tous les employés du pays ont eu leur salaire."

Force est de constater que le nombre de touristes a augmenté au cours de ces dernières semaines. "C'est le premier été, depuis 2019, où nous avons autant de touristes. Cape Town est bondé. Et il y a aussi des touristes des autres régions africaines qui sont en visite chez des proches, ou tout simplement en vacances. Certains viennent de Johannesburg ou encore de Durban." En tout cas, les fêtes ne font que commencer car, lors de la dernière semaine de l'année, les compagnies privées et publiques sont déjà en mode vacances, soutient notre interlocuteur. "Les gens profitent de cette période pour s'adonner à leur activité préférée, journée grillades."

Il ajoute qu'en Afrique du Sud, Noël est un jour férié, tout comme Pâques, les deux seules fêtes religieuses. "Les autres congés ont trait aux événements du pays. Cette année, la messe de Noël aura un autre cachet, surtout qu'elle sera célébrée après trois ans. La ferveur sera certainement au rendez-vous."

"S'il ne neige pas, les Canadiens ne sont pas contents."

On change de pays mais l'ambiance festive reste la même. Comme le souligne Varouna Paupiah Moorghen, qui vit au Canada, les célébrations débutent vers la mi-novembre. "Les arbres et les décorations sont déjà installés. Les maisons de même que les cours sont décorées ; on dirait Diwali à Maurice. Les malls sont aussi habillés de leurs plus belles décorations, et les radios jouent les musiques de Noël. Vous entrez dans le mood festif. Et malgré le froid qui sévit pendant cette période, personne ne semble y prêter attention. "S'il ne neige pas, les Canadiens ne sont pas contents", ajoute-t-elle en souriant.

De son côté, la fête débute à partir du 7 décembre, date à laquelle le sapin vient trôner dans le salon. "C'est la date d'anniversaire de ma fille. Et nous décorons également la maison. Puis, grâce au calendrier de l'Avent, tous les weekends, j'ajoute un présent pour mes enfants sous le sapin. On passe également les soirées du weekend à regarder les films de Noël." Le 23 décembre, place à la mise sur pied de la traditionnelle maison en pain d'épice, ajoute Varouna Paupiah Moorghen. Pour le 24 décembre, le menu du réveillon est composé d'agneau, de foie gras et de dessert. "Le 25, mon époux prépare le brunch, et le 26, c'est ma fille qui prépare le déjeuner du haut de ces 10 ans. Il ne faut pas oublier que le 25, nous ouvrons nos présents en buvant un chocolat chaud accompagné de marshmallows. En soirée, nous dînons en compagnie d'amis. Le 26 décembre, lors du Boxing day, place à encore un peu de shopping."

Noël au Qatar

Pour Lutchmee Vythilingum, après la Coupe du monde, l'ambiance est autre. "On a célébré la finale de la compétition et aussi la fête nationale du Qatar. On a même apporté, et fait flotter, le drapeau mauricien au stade lors de la finale." Pour ce qui est de Noël, elle nous apprend que certaines boutiques vendent des guirlandes et des sapins, mais que la ville, elle, n'est pas décorée pour la fête.

"Cela fait sept ans que je suis ici et j'ai toujours installé mon sapin. Dans les hôtels, il y a des promotions lors de cette période, surtout pour ce qui est des repas." Cette année, comme à son habitude, ses amis seront présents pour le dîner. "On s'échange des cadeaux. Certains expatriés rentrent chez eux lors de cette période. Mais suite à la tenue de la Coupe du monde, il y a beaucoup de touristes en cette période. Au travail, pour se mettre dans l'ambiance, j'organise des échanges de cadeaux, et j'apporte même un gâteau que l'on partage entre employés." Ce qui est sûr, c'est que cette année, en compagnie de son époux, Gérald Ladouceur, et de son amie Neha Dhoonmoon, cette fête sera encore une fois une grande réussite.