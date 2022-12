Cote d'Ivoire: Patrick Achi à l'inauguration des Parcelles aménagées de la zone industrielle d'akoupé-zeudji PK 24 - "c'est l'industrialisation qui crée les emplois nécessaires à notre jeunesse et à son dynamisme démographique"

Patrick Achi fait savoir que l'industrialisation crée les emplois nécessaires à la jeunesse ivoirienne et à son dynamisme démographique.

Le Premier ministre Patrick Achi a procédé à Anyama à l'inauguration des parcelles aménagées de 127 hectares et 234 hectares (phase 1) de la zone industrielle d'Akoupé-Zeudji PK 24, le vendredi 23 décembre 2022.

Au cours de cette cérémonie, le premier ministre Patrick Achi a expliqué que pour le développement de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030, le gouvernement ivoirien a décidé de mettre en vigueur le domaine de l'industrialisation, car il est pourvoyeur d'emplois pour la jeunesse. " Pour la vision 2030 du président Alassane Ouattara, l'industrialisation est au cœur parce que c'est elle qui crée une valeur forte et durable , c' est elle qui crée les emplois nécessaires à notre jeunesse et à son dynamisme démographique. C'est elle qui renforce notre marché intérieur permettant d'exporter toujours mieux. Nous relevons cette industrialisation à partir de la force de nos productions agricoles dont l'agro-industrie mais aussi dans de nombreux secteurs industriels stratégiques pour notre potentiel immense, de la mécanisation à l'énergie en passant par les mines , la pharmacie , l'industrie du logements, le BTP et le tourisme ", a déclaré le premier ministre .

Une zone exclusivement dédiée à la transformation des matières premières agricoles et à l'industrie manufacturière

Selon le ministre du Commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, cette zone sera exclusivement dédiée à la transformation des matières premières agricoles et à l'industrie manufacturière. " Le projet d'aménagement des 127 ha est né de la volonté du gouvernement d'impliquer le secteur privé dans le développement des infrastructures industrielles, avec la désignation à l'issue d'un appel d'offres international du groupe chinois China Harbour Engineering Company (Chec) (... ) Avec l'achèvement de ces deux projets, ce sont au total 423 hectares d'espaces aménagés d'activités industrielles multisectorielles répondant aux standards internationaux qui sont mis à la disposition des opérateurs économiques", a dit Souleymane Diarrassouba.

Mamadou Diomandé directeur général de SOGEDI( Société de gestion et de développement des infrastructures de la Côte d'Ivoire) a expliqué les atouts et toutes les commodités qui constituent cette nouvelle zone industrielle qui vient d'ouvrir ses portes dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire pour le bien être de la population ivoirienne. " Le projet d' aménagement de la parcelle de 127 hectares et celle de 234 hectares pratiquement dans la zone industrielle d' Akoupé Zeudji Pk24 compose 5 lots à savoir, les voiries et drainage, l'alimentation en eau potable, l'électricité et la télécommunication. C' est une zone industrielle fixe et moderne ouverte à la diversité des activités multisectorielles que nous avons l'honneur d' inaugurer aujourd'hui. La superficie aménagée a un taux d'occupation de 96 % avec 153 entreprises dont 33 sont en activité, 38 en cours de construction et 60 en attente de débuter la mise en valeur des terrains . La superficie totale, à ce jour, est de 235 hectares ce qui a permis la création de 9686 emplois. Le montant des investissements des 33 entreprises déjà en activité est d'environ 181 milliards francs Cfa pour 2160 emplois et le montant global des investissements des 147 entreprises est d'environ 457 milliards de Francs Cfa" a-t-il -déclaré

