Guinée: Portrait du plus jeune docteur du département d'histoire de l'UCAD

Qui est Dr Amadou CAMARA?

Celui qu'on appelle dans les couloirs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar le futur Abdoulaye Diop ?

Souriant et Charismatique, Dr CAMARA, est natif de la région administrative de Boké, en République de Guinée. Il fait ses premiers pas à l'école primaire de Mankountan Centre dans la préfecture de Boffa.

Quelques années plus tard, il rejoint Conakry poursuivre ses études au Lycée-Collège 28 septembre de la Commune de Kaloum. Dans ce lieu, l'enfant de Rio Pongo forgea son destin.

Courageux, patient et dynamique, il décroche son baccalauréat en 2011 en laissant ses traces dans cette institution d'enseignement secondaire.

Passionné de la diplomatie, Dr CAMARA fut orienté à l'université Général Lansana Conté de Conakry en Histoire des relations internationales. Là-bas, il décroche en 2014 sa licence.

Avide du savoir, Dr Amadou CAMARA intègre en 2015 la célèbre université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) pour son Master en Histoire des relations internationales et stratégiques (Hiris). Il défend en 2017 son Mémoire de Master sur le sujet : " Le Programme Alimentaire Mondial dans le golfe de Guinée : le cas de la Guinée-Conakry, de 1980 à 2015 " et décroche la mention " Très Bien ". (Summum de mentions au Master à l'UCAD)

Voulant regagner son pays, la Guinée, il fut persuadé par ses professeurs de préparer son projet de thèse pour son doctorat. Il passe ainsi ses auditions en 2018 et admis à l'école doctorale Etudes sur l'Homme et la Société (ETHOS).

Après trois années d'instance activité de recherche sous la Direction de Professeur Mamadou FALL, Dr Amadou CAMARA soutient le vendredi 23 décembre 2022 sa thèse de doctorat sur le sujet : " La coopération sino-africaine : le cas de la République de Guinée, de 1959 à 2021 " devant un jury composé de professeurs sénégalais, maliens et guinéens. Il décroche à l'issue de la soutenance la mention " Très Honorable, félicitations du jury " et devient le plus jeune Docteur du département d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Certifié expert en Protocole et Diplomatie à Thales Afrique, Dr Amadou CAMARA est depuis 2020 Consultant international en Diplomatie - Protocole et Usages diplomatiques à Community Leadership Institute West Africa. Il a, dans ses activités de consultance, formé les cadres guinéens, sénégalais, maliens, burkinabés, camerounais, congolais, tchadiens et quelques cadres de l'Union africaine. Professeur Mor Ndao , Directeur de l'Ecole doctorale Études sur l'Homme et la Société et préfacier du deuxième ouvrage de Dr CAMARA le décrit comme : " étudiant assidu, engagé dynamique et autonome, travailleur et de bonne moralité, capable de conduire ses travaux et de les achever, avec méthode, rigueur et un sens élevé de responsabilité, Dr Amadou CAMARA, représente une fierté pour le département d'histoire. Il fait partie de nos meilleurs étudiants durant cette décennie ".

Conférencier, Dr Amadou CAMARA est attaché d'Enseignement et de Recherche à l'Institut d'Etudes et d'Evaluations des Politiques Publiques et Stratégies de Dakar et à l'Institut Thales Afrique de Dakar. Il est spécialiste des questions diplomatiques, protocolaires, relations internationales, politique étrangère, négociation diplomatique, géopolitique, coopération sino-africaine, etc.

L'intellectuel accomplit, il effectue depuis 2019 des missions d'enseignement dans les universités guinéennes notamment à Kofi Annan et à Mahatma Gandhi.

Amoureux inconditionnel de la diplomatie, Dr Amadou CAMARA est co-fondateur et Directeur Général du Cabinet de conseil LE PROTOCOL'R, un Cabinet spécialisé dans la gestion du protocole des cérémonies officielles basé à Dakar.

Chercheur associé au Cercle multinational Ousseynou Faye CEMOF, il est écrivain, auteur des ouvrages et articles scientifiques comme :

1- Mon optimisme pour la jeunesse africaine ;

2- La problématique de la faim en Guinée : le pays face au défi de la souveraineté alimentaire ;

3- La lutte contre le terrorisme au Sahel : Quand la diplomatie sécuritaire montre ses limites;

4- La Chine-Afrique : Quand la diplomatie économique repositionne l'empire du milieu sur l'échiquier africain ;

5- Le Regard des Accusées, etc.

Lauréat des Prix Littéraires CAMARA Laye en 2018, Innov en 2021, Ecrire la Femme en 2022, Dr CAMARA prépare le projet de son deuxième doctorat (PhD) en " Business Diplomacy " au Centre d'Etudes diplomatiques et stratégiques de Dakar. Il se confie à notre rédaction en ces termes : " servir la Guinée pour contribuer à son rayonnement diplomatique est une obligation de conscience et cela ne changera d'un iotas mème si je suis victime de rejet répétitif pour l'instant. Je reste optimiste et continue à me former pour qu'un jour je puisse mettre mon savoir et ma compétence au service de la nation, Guinée ".

Nos vives félicitations à Dr Amadou CAMARA.