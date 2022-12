Guinée: Dissocions la Guinée🇬🇳 des gouvernants!

opinion

Critiquer une gestion défaillante ne veut pas dire être contre son pays! Critiquer nos gouvernants ne veut pas dire détester notre pays!Aucun humain n'est la Guinée. Aucun gouvernant n'est la Guinée! D'ailleurs nos gouvernants sont nos employés! Nous devons critiquer leur gestion pour qu'elle soit améliorée car nos conditions de vie en dépendent! Ce n'est pas à nous de chercher à leur plaire en gardant le silence sur nos maux!C'est à eux de faire tout pour améliorer nos conditions de vie et de satisfaire à nos revendications!

Les ennemis de ce pays ne sont pas ceux qui critiquent l'Etat et sont exigeants envers lui! Ce sont plutôt ceux qui le soutiennent dans ses dérives au nom des subjectivités! Nos gouvernants sont nos serviteurs! Ils sont payés pour nous satisfaire et non l'inverse! C'est à l'Etat de nous honorer et respecter nous citoyens et non l'inverse! Citoyens, nous devons nous plier qu'à la seule volonté des lois et non des individus!

On peut aimer son pays tout en critiquant et haïssant ses gouvernants s'il le faut! Mais il faut avoir un esprit lucide pour le comprendre!

Dissocier la Guinée de ceux qui gouvernent est simple pourtant! Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un à quel point j'aime ce pays! Car j'ai toujours arboré fièrement notre tricolore et tout ce qui symbolise son identité à chaque occasion spéciale ici ou ailleurs! Mais je critique sans cesse nos gouvernants et l'état du pays me pousse à le faire!

Critiquer la gestion du pays n'est synonyme de le détester! On critique pour que ça marche! On doit le faire si nécessité s'impose. Les ennemis du pays sont ceux qui soutiennent des gouvernants inefficaces pour des broutilles et non ceux qui critiquent et contestent.