Algérie: La pièce de théâtre "Leflouka" dénonce le phénomène de l'émigration clandestine

ALGER — La pièce de théâtre "Leflouka" (l'embarcation), une comédie noire aux contours burlesques, qui dénonce le phénomène de l'émigration clandestine, a été présentée, samedi à Alger devant un public nombreux.

Accueilli au Théâtre national Mahieddine Bachtarzi (TNA), où le Festival national du théâtre professionnel (FNTP) a élu domicile jusqu'au premier janvier 2023, "Leflouka", premier spectacle à entrer en compétition du 15e FNTP, a été mis en scène par Ahmed El Aggoun, sur un texte de Sifeddine Bouha.

Seuls au milieu de nulle part, les époux, Warda et Ali, deux personnages antagonistes, campés par Sabrina Korichi et Sifeddine Bouha, passent en revue, leurs vies respectives dans des rapports souvent tendus entre eux, évoquant la relation à leurs proches, leurs ambitions, leurs joies et leurs peines tout en dénonçant les travers de la société.

La scénographie au décor minimaliste, signée Abderrahmane Zaboubi, a permis aux comédiens d'utiliser des accessoires multifonctionnels et d'occuper tout l'espace scénique dans des échanges ascendant et soutenu, usant souvent, du registre du théâtre de la cruauté, au regard des échanges qui se passaient souvent dans la vocifération.

La bande son, œuvre de Hassen Lamamra et l'éclairage ont été concluants et judicieux, permettant à la trame de prendre de la hauteur dans des atmosphères qui ont restitué l'angoisse du péril et l'inquiétude de la fatalité.

Treize spectacles en compétition au TNA et une trentaine d'autres en off, programmés dans les salles Ibn Khaldoun, Théâtre municipal d'Alger-Centre et Hadj-Omar au TNA, animeront jusqu'au 1 janvier 2023, le 15e FNTP.

Des conférences, des masters-class, des spectacles de rue, sont également au programme du 15e FNTP.

Le 15e FNTP se poursuit avec au programme de dimanche, le spectacle "Mawt Ed'Dhet Et'Thalita" du Théâtre régional d'El Eulma.