Ile Maurice: Éparpillements

La nomination de Me Rashid Ahmine est une bonne nouvelle. Pour la démocratie et pour le pays. Les craintes que le gouvernement ne soit tenté d'intervenir au niveau de la Judicial & Legal Service Commission ne se sont pas matérialisées en bout de piste. C'est tant mieux ! Nous aurons, à nouveau, un DPP qui souhaite opérer en toute indépendance et on ne pourra pas dire de celui-ci, comme on l'aura fait plus d'une fois et toujours injustement de son prédécesseur Me Satyajit Boolell, que ses décisions seront prises en fonction de liens de patronyme avec un politicien en vue !

Il est bien évident que l'on ne sera pas toujours en accord avec ce que décidera un DPP indépendant. L'important, c'est que ses décisions soient rigoureusement défendables et prises de manière impartiale.

L'Arabie saoudite recevait Xi Jing Pin il y a peu. Avec un faste qui avait été refusé à Joe Biden plus tôt dans l'année, alors qu'en 2017, cet accueil chaleureux avait été notoirement consenti lors de la visite de Donald Trump. On se souviendra notamment de la photo de Trump, du roi Salman d'Arabie et d'Abdel Fattah El Sisi d'Egypte, tenant dans le creux de leurs mains une orbe terrestre illuminée dans une salle peu éclairée. Cette image, étonnante et bizarre à la fois, suscitait d'ailleurs, encore plus bizarre, dont un communiqué de l'église de Satan (dûment officialisé en 1966) qui, voulant se distancer, soulignait que cet exercice n'était PAS du tout un rite satanique...

Quoiqu'il en soit, cette visite de Xi se soldait par un communiqué de 4 000 mots soulignant leur accord sur de nombreuses questions d'actualité, annonçant plus de coopération sur les plans pétrolier et sécuritaire, projetant plus d'utilisation du yuan pour l'achat du pétrole - la Chine étant le client le plus important du royaume saoudien - et réaffirmant le principe de non-intervention dans les affaires intérieures de pays tiers - ce qui contrairement à l'attitude américaine, implique le grand silence sur Khashoggi ou le Yémen ou les Ouighours.

Dans ce dernier cas, si l'on est moindrement de formation libérale, on regarde un peu stupéfait, le silence du monde arabe sur le sort des Rohingyas et des Ouighours, alors que ce sont des bastions de libéralisme chrétiens qui les défendent ! Le rapprochement du monde arabe avec Israël (le grand méchant étant alors l'Iran chiite) inquiète alors même les Palestiniens ! Comme quoi les intérêts des États et de ceux qui les gouvernent dominent l'état d'âme des défenseurs des droits humains...

L'Institut de recherche de l'économie bleue (BERI) des Seychelles n'est pas très grand, mais il a le mérite d'exister et d'entreprendre des recherches pratiques et fondamentales pour un petit pays dans la catégorie SIDS(*). Les Seychelles sont quatre fois et demi plus petit que Maurice par la taille, pèsent huit fois moins lourds que nous économiquement (PIB) et nourrissent une population qui est 114 fois moins importante que la nôtre, mais ils ne négligent pas la recherche pour autant !

Là où nous nous rapprochons le plus, c'est dans la taille de nos Zones économiques exclusives qui sont de 1,3 million de km2 pour les Seychelles et de 2,3 millions de km2 pour Maurice. En termes de recherches, cependant, il semblerait, après avoir visité le site web de notre Centre de recherches d'Albion, que leurs dernières publications (fort intéressantes d'ailleurs(**) remontent... à 2005 ! On se trompe peut-être, mais notre pays n'a pas, en conséquence, enregistré de 'grands bonds en avant' sur ses élevages marins, semble-t-il. La Ferme marine de Mahébourg, qui est une initiative du privé produisant 5 000 tonnes annuellement, principalement du red drum importé (ombrine), qui est, par ailleurs, excellent en carpaccio, n'aura pas attendu l'apport d'Albion.

Les Seychelles, quant à eux, qui ont moins besoin de faire de l'élevage marin pour nourrir leur population, se concentrent sur la reproduction/le sauvetage des coraux et, surtout, sur les algues marines du type sargassum d'abord pour leur valeur économique à l'exportation (pharmacopée, cosmétique) ; ensuite en tant que 'purificateur' d'eau de mer à la sortie des cages d'élevage en mer ; et finalement, comme agent absorbant de carbone face aux défis climatiques. Les Seychelles veulent, en effet, démontrer combien les algues de leur ZEE absorbent de carbone par an pour être dans les bons papiers des écologistes et éventuellement dans les bons porte-monnaie des marchés du carbone ; une tonne de CO2 valant, tout de même, 6 euros actuellement.

À chacun son approche ! Les experts nous diront un jour quelles sont les îles, SIDS ou pas, qui exploitent au mieux et de manière soutenable, leur économie bleue. Je ne vois tristement pas de signe jusqu'ici, que nous pourrions bien faire... Pour le moment et de ce que l'on sait, la Chine(***) et Taiwan sont parmi les plus importants exploiteurs des protéines marines. Hors de leur propre ZEE évidemment... Les accueillerons-nous toujours, les mains tendues, les yeux fermés ?

Les autorités auront saisi pour Rs 800 millions de drogue pour les 11 premiers mois de 2022. On ne sait pas exactement comment sont compilés ces chiffres, ni comment l'on valide les estimations de la valeur marchande de ces drogues, saisies dans un contexte où l'on opère un régime de reward money. Ce qui est certain, c'est que le pays a un sérieux problème avec la drogue et, qu'au vu des condamnations obtenues, nous ne semblons pas être près de le résoudre. Ce qui est pourtant essentiel. Car il y a peut-être pire qui pourrait venir s'y greffer !

"L'espoir peut venir du fait que devant la vague de mortalités d'overdose, de moins en moins de jeunes s'essai en à ces drogues sans issue."

Aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration (DEA) dit avoir saisi, cette année, 379 millions de doses de Fentanyl, chaque dose de 2 mg étant potentiellement mortelle ! Ces saisies ont donc le potentiel de tuer la population entière des ÉtatsUnis ! Chaque année. Ce Fentanyl, produit principalement par les cartels de drogue que sont Jalisco et Sinaloa, de l'autre côté de la frontière, au Mexique, sont aujourd'hui mélangés, en douce, avec de la cocaïne pour, selon les vendeurs, mieux accrocher les clients et les "faire revenir en acheter plus vite" ! Le problème est que si le client revient, en effet, il ne revient pas toujours, la combinaison Fentanyl-cocaïne étant beaucoup plus rapidement mortelle ! Ce qui équivaut à détruire son propre marché et qui mènera sans doute les cartels à innover et à glisser leur fentanyl, 50 fois plus puissant que l'héroïne et 100 fois plus puissant que la morphine, dans de nouveaux 'véhicules' ? Comme le lait en poudre ?

L'ironie veut que l'opioïde Fentanyl était, au départ, un analgésique puissant découvert et vendu par de grands groupes pharmaceutiques pour soulager la douleur. Extrêmement efficace en milieu médical contrôlé - comme lors d'une opération - l'usage se répand malheureusement de manière irresponsable, les producteurs n'étant que trop contents d'avoir un best-seller puisque les consommateurs devenaient inévitablement accrocs. Les dégâts et les overdoses menèrent à des contrôles plus stricts et à des condamnations de fabricants. Les "marchands de la mort" flairant le fric, prirent le relais...

L'espoir peut venir du fait que devant la vague de mortalités d'overdose, de moins en moins de jeunes s'essaient à ces drogues sans issue ! Cependant, la décision de contrer avec un antidote, le Narcan, que l'on se propose même de stocker dans les écoles pourrait, au contraire, encourager plus de consommation 'pour essayer' ! Comme quoi les meilleures intentions peuvent parfois déraper !

(*) Les Small Island Developing States (SIDS) sont un drôle de regroupement contenant Singapour, qui est foutument développée, la Jamaïque, Haïti, Cuba et... la Papouasie, qui ne sont certainement pas 'small' avec des surfaces totales qui sont 6 fois, 15 fois, 59 fois et 248 fois plus grandes que celle de l'ile Maurice respectivement. Autre membre : Bahreïn qui produit plein de ce liquide noir, gluant qui, quand raffiné et brûlé, finit par polluer l'atmosphère, donc réchauffer la planète, donc faire monter le niveau des océans, donc finalement menacer l'existence ... des SIDS !

(**) Elles concernent le crabe de mangrove Scylla Serrata (crabe Carrelet), les crevettes rose et grise, Penaeus Monodon et Metapenaeus Monoceros et la daurade argentée, Rhabdosargus Sarba (localement connue comme la gueule pavée)

(***) https://www.economist.com/ international/2022/12/08/chinas-deep-waterfishing-fleet-is-the-worlds-most-rapacious