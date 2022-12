Ile Maurice: Vœux pour les fêtes - Me Valayden écrit au Père Noël

Il s'est tourné vers le Père Noël pour demander que ses vœux soient exaucés. C'est par le biais d'une lettre datée du 21 décembre que Me Rama Valayden a adressé ses douze souhaits. "Father Christmas, Hope you are in the form of "Messi". I am aware that your headquarters in Lapland Finland, the land of magical natural phenomena: the midnight sun and the northern lights are extremely busy... " écrit-il avant de confier au Père Noël qu'il ne croyait pas en lui lorsqu'il était jeune.

Il demande ainsi que nos ADN soient kärchérisés de toutes tentations de corruption/ bribes, de népotisme, entre autres, qui devraient, selon l'homme de loi, être remplacées par un sens d'égalité des chances, d'équité et de justice. "Utilisez votre baguette magique spéciale de la région arctique qui vous a été donnée par les extraterrestres des exoplanètes pour faire comprendre à mon peuple comment nos actions ont de graves conséquences pour l'environnement et les écosystèmes associés. Métamorphoser la psyché consommatrice de nos politiciens de toutes nuances pour leur faire prendre conscience qu'ils ne sont que les serviteurs de notre République et non que notre République est inféodée à leur avarice illimitée", peut-on lire dans la lettre.

Rama Valayden demande aussi au Père Noël d'insuffler au peuple l'esprit d'abnégation en souhaitant l'absence de voitures hors-taxes, de déjeuners et dîners à l'Assemblée nationale à part l'eau, le thé et le café, pas de voyage en première classe. "Il faut avoir une volonté de convaincre leurs parents et proches qu'être en fonction ne signifie pas que c'est la boîte de Pandore. L'injustice, l'inégalité, la méfiance et les discriminations jettent une ombre noire sur notre société. Il est du devoir de tous les membres de la Nation mauricienne de s'investir pleinement pour gagner ces batailles."

Pour Me Valayden, ces maux peuvent être réglés. "Je peux entendre votre voix de ténor de Laponie dire que nous avons besoin d'Hercule pour faire tous ces travaux et que ce n'est pas un travail pour vous. Ce sont des défis modernes pour Hercule. Mais vous avez une baguette super magique. Que nous, en tant que nation, commencions à croire en nous-mêmes et arrêtions d'attendre les Zorros", conclut Me Valayden.