Egypte: Directives présidentielles de fournir tous les moyens de soutien aux différents pays

Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres, El-Sayed El-Qusseir, a souligné des consignes de la direction politique pour fournir tous les moyens de soutien aux différents pays.

M. El-Qusseir s'exprimait alors qu'il remettait des certificats de formation à 59 émissaires de 30 pays africains, asiatiques et européens après leur participation à des stages de formation dans les domaines de la production et de la santé animales, de la gestion des terres et des eaux et du développement rural, dans le cadre de la coordination entre les ministères de l'agriculture et des affaires étrangères.

Le ministre a souligné que la question de la sécurité alimentaire était devenue une affaire épineuse, surtout après les crises que le monde a traversées récemment, à commencer par la pandémie de Coronavirus, la crise russo-ukrainienne, ainsi que la question du changement climatique.

M. El-Qusseir a ajouté que l'Etat égyptien avait réussi, lors de la COP27, à insérer les programmes d'adaptation, de sécurité alimentaire et d'agriculture en plus du lancement de l'Initiative sur l'alimentation et l'agriculture pour des transitions durables (FAST) afin de mobiliser des fonds nécessaires aux questions agricole et alimentaire.

Il a souligné l'initiative lancée par le président Abdel Fattah Al-Sissi pour développer la campagne égyptienne "Vie décente" qui a changé l'image des villages.