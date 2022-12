Sénégal: Musée des civilisations noires - Une contribution annuelle de 200 millions de FCfa attendue du privé

Dans le cadre de la célébration de son quatrième anniversaire, le Musée des civilisations noires (Mcn) a tenu, avant-hier, un atelier de partage sur son Plan stratégique de développement ainsi qu'une exposition sur l'incivisme.

Pour faire prospérer le Musée des civilisations noires de Dakar, un Plan stratégique de développement a été mis en place. Avant-hier, dans le cadre de la célébration du 4ème anniversaire de l'institution, la Direction générale du Mcn a ouvert les activités de cette journée, avec un atelier de partage sur ledit plan. À cette occasion, le conseiller en organisation et facilitateur du plan stratégique, Alioune Sarr, a insisté sur la nécessité de promouvoir le partenariat et de renforcer le système managérial et la communication.

Selon lui, c'est ainsi qu'on pourra développer et rendre attractive les activités du Musée. Dans la mise en œuvre également de ce plan de développement, il s'agira également de faire appel aux partenaires techniques et financiers. À ce niveau, la contribution prévue annuellement pour le secteur privé est estimée à 200 millions de FCfa. La mobilisation de ces ressources, dit-il, permettra au Musée d'être autonome, mais également d'être un musée de référence à travers le monde. Alioune Sarr pense qu'il va falloir également augmenter les collections du Musée, promouvoir la diversité à travers le dialogue des cultures et mettre en place un conseil d'orientation scientifique.

L'atelier de partage a été également une occasion pour le Secrétaire général du Ministère de la Culture et du Patrimoine historique de procéder au vernissage de l'exposition sur l'incivisme. Celle-ci a vu la participation de plusieurs artistes et d'institutions publiques qui ont mis en lumière des actions et des pratiques à donner en exemple à la population.

Selon Habib Léon Ndiaye, cette galerie de l'incivisme proposée par le Musée des civilisations noires se veut une vitrine des écarts qui menacent les fondements d'une société dont la morale, l'éthique, la dignité, le respect de la nature, la pudeur dans les propos sont encore des caractéristiques essentielles du vivre ensemble. À son avis, il s'agit de réveiller en chacun le sens de la responsabilité individuelle et collective pour rétablir les équilibres dans le processus de construction de notre société.