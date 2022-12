Bénin: Début de campagne électorale en douceur pour les législatives du 8 janvier

Au Bénin, les législatives se dérouleront le 8 janvier prochain. Lancée en plein week-end de fêtes, la campagne électorale débute en douceur. Le parti Les Démocrates, de l'ancien président Boni Yayi, participe pour la première fois. C'est donc le premier scrutin qu'on pourrait qualifier d'inclusif sous la présidence de Patrice Talon, depuis son arrivée au pouvoir en 2016.

Des panneaux géants aux grands carrefours de Cotonou et des villes de l'intérieur, de petites caravanes bruyantes dans les quartiers, messes ou culte d'action de grâce, prière musulmane. C'est ainsi que les sept partis politiques ont démarré leur campagne

À Cotonou, Calavi, Porto-Novo et ailleurs, on voit le jaune et le vert des deux grands partis du camp de Patrice Talon, on aperçoit aussi les cauris des Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE) et pour la première fois la flamme du parti Les Démocrates fait partie du décor électoral.

Proximité et petits rassemblements

" Il y aura match ", résume un observateur soulagé qui se réjouit de la présence des Démocrates dans la course. Cela s'appelle les couleurs du pluralisme, ajoute-t-il. Sur les affiches, les visages des candidats et des candidates s'affichent. Un quota de 24 sièges est réservé aux femmes sur les 109 du parlement à élire. Tous les leaders interrogés disent avoir opté pour la proximité et les petits rassemblements.

Les premières attaques ont commencé. " Nous faisons une campagne d'opposition ", explique Éric Houndété, des Démocrates. Les médias diffusent les messages des 7 partis en compétition et des débats. Le début de la campagne coïncide avec le week-end de Noël. L'archevêque de Cotonou a célébré deux messes. Monseigneur Roger Houngbédji a appelé à la paix en vue du scrutin et au respect de la vie humaine.

La campagne ouverte vendredi 23 décembre s'achève le 6 janvier

Voter c'est d'abord s'exprimer, c'est exprimer ses insatisfactions. C'est également exprimer ses besoins.

Début campagne dans les médias pour les législatives du 8 janvier