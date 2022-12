Burkina Faso: Cérémonie de décoration à l'Ecole nationale de police - Le mérite des personnels policiers et du MATDS reconnu

Placée sous la présidence du Ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, le Colonel Boukaré ZOUNGRANA, ladite cérémonie a connu la présence du Ministre Délégué chargé de la Sécurité, et du Ministre Délégué auprès des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l'Extérieur, chargé de la Coopération Régionale et plusieurs autorités administratives, militaires, paramilitaires et des civils.

Les médailles qui ont été décernées à l'occasion sont de deux ordres. Il s'agit des ordres nationaux, notamment l'Ordre de l'Etalon (Officier et Chevalier) et de l'Ordre du Mérite Burkinabè (Commandeur, Officier et Chevalier).

Les Ordres Spécifiques, quant à eux, ont concerné l'Ordre du Mérite de l'Administration et du Travail, la médaille d'Honneur de la Police et celle des Collectivités territoriales décernées à plus d'une centaine de travailleurs, et la médaille commémorative avec agrafe de plusieurs pays dont Haïti, la République Centrafricaine, le Mali et la République Démocratique du Congo.

Parmi les récipiendaires, figure l'ancien Ministre en charge de l'Education nationale, le Professeur Stanislas OUARO, qui a été décoré de la médaille d'Honneur de la Police à titre exceptionnel.