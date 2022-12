Togo: L'exécutif communal a fait la fête avec les enfants de l'Orphelinat Compassion Dei d'Abo Copé

Toujours déterminé à être plus proche des administrés, l'exécutif communal de la Commune de Golfe 1, Bè Afédomé, a encore marqué le coup ce Dimanche 25 Décembre 2022, en allant partager des instants de la joie de la fête de Noël avec les enfants de l'orphelinat Compassion Dei d'Abo Copé.

Ces instants de partage et de communion ont été également meublés des activités récréatives (surtout chants et danses) de la part des jeunes enfants, sous le regard des élus locaux mais aussi et surtout de certains chefs traditionnels présents.

Dans son mot de circonstance à l'endroit de ces enfants mais aussi de leurs encadreurs, le Maire Joseph Gomado, au-delà des vœux formulés, a prodigué des conseils. " Etre dans un orphelinat n'est pas une malédiction mais la vie de tout un chacun est tracée par Dieu. Regardez l'avenir avec sérénité. Dans tout ce que vous allez faire, il faut avoir dans le viseur, la perfection, l'excellence. Dieu nous révèle et nous pousse vers le travail. Amenons nos enfants à comprendre que la vie est dure et que ceux qui ont cette force, cette volonté de bien travailler s'en sortent. Comptez sur vos propres forces et écoutez les conseils des responsables. Pour notre part, nous restons disponibles pour réfléchir avec vous à comment faire notre part ", ce sont là des mots pleins de conseils et d'enseignement de la part de l'élu local, en vue d'un meilleur encadrement des enfants.

" Je m'en estime très heureux et très reconnaissant pour cette noble initiative qu'a prise M. Le Maire et toute la commune de Golfe 1. Ça nous a émerveillé ce geste concret à l'endroit des enfants dans un besoin réel ", ce sont les mots de Constantin Kloutsè, Missionnaire et 1er responsable de l'orphelinat, qui vient s'ajouter à ceux des enfants qui à travers chants et danses ont remercié la Mairie, ses hauts responsables et employés.

Des informations apportées par la DC (Directrice de Cabinet) du maire principal, Mme Dr Okpe Abalo, pour ces festivités de la naissance du Christ, ce sont kits alimentaires, des kits vestimentaires et des jouets qui ont été offerts aux enfants de Compassion Dei de la part de la Mairie de Golfe 1. Une façon pour nous à la Mairie de Golfe 1 de marquer notre solidarité à l'endroit de ces enfants ".

Entre autres catégories d'enfants à Compassion Dei, il est à noter que cet orphelinat compte des enfants orphelins, des victimes de mariage forcé prises en charge... et autres catégories d'enfants