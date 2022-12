Ile Maurice: Portraits - Comme un goût d'ailleurs

Elles sont à Maurice depuis quelques années. Les sœurs Najat Sheik Umar, 24 ans, et Mariam Hosany, 30 ans, sont nées au Maroc et sont mariées à des Mauriciens. Elles comptent célébrer Noël en y apportant leur touche marocaine.

Najat Sheik Umar aime compte ainsi préparer du poulet rôti et des plats traditionnels à la sauce marocaine, comme l'incontournable couscous. "Nous allons partager des cadeaux et faire un repas familial. Je vais aussi sortir avec mes amis marocains. Il y a un groupe de compatriotes à Maurice et nous faisons des sorties ensemble", confie-t-elle. Mère d'une fille d'un an et demi, elle est passionnée de chant, de danse et de maquillage.

D'ailleurs, l'une de ses passions est son gagne-pain. Elle exerce comme make-up artist et embellit le visage des mariées pour le grand jour. Elle vend aussi des produits cosmétiques à l'huile d'argan et des robes marocaines. Elle vit à Curepipe et dit se plaire à Maurice avec tout ce mélange de cultures. "Je me suis adaptée facilement au pays et si vous êtes dans une famille bien, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Ma sœur qui vit à Vacoas est aussi à mes côtés", relate Najat Sheik Umar. Quant à Mariam Hosany, elle entreprend des commandes de gâteaux traditionnels du Maroc pour mariages, fiançailles ou autres occasions.

Lorsqu'elles ne travaillent pas, les deux sœurs profitent à fond de la vie et aiment découvrir des coins de l'île.