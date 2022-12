Guinée: LOSC - Bayo s'impatiente de jouer

Dans une interview accordée à La Voix du Nord, Mohamed Bayo, arrivé l'été dernier au LOSC en provenance de Clermont, est revenu sur son début de saison compliqué chez les Dogues où Paulo Fonseca le fait très peu jouer.

" J'ai déjà eu une conversation avec le coach, il compte sur moi. Après, pour l'instant, pour lui, ce n'était pas le moment. C'est lui qui décide. C'est ma première année, donc si on ne me donne pas ma chance directement, je ne dis pas que je n'ai pas envie de jouer, mais on va dire que je peux attendre un petit peu, c'est sûr. Après, je suis un compétiteur. Au bout d'un moment, je ne pourrai pas attendre une saison entière sans jouer, ça, c'est sûr. Maintenant, on va bosser et on sera prêt à la reprise. "