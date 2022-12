Afrique: CHAN 2022 - Quelques modifications dans le calendrier de la compétition

La Confédération africaine de football (CAF) s'est entendue avec le Comité d'organisation local algérien du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022, pour apporter quelques modifications au déroulement de la compétition.

Le Championnat d'Afrique des Nations programmé en Algérie du 13 janvier - 4 février, connaît une légère modification au calendrier des matches du tournoi. Le match d'ouverture de la compétition entre l'Algérie et la Libye sera donc l'unique rencontre de la journée du 13 janvier 2023. Prévue initialement à 17h00 (heure algérienne), la rencontre se jouera à 20h00 au nouveau stade de Baraki. Le second match de la poule A entre l'Ethiopie et le Mozambique, prévu initialement le 13 janvier 2023 à 20h00 (heure algérienne), se déroulera le lendemain, soit le 14 janvier 2023, à 14h00.

À titre de rappel, les 18 pays qui participent à cette compétition ont été scindés en cinq groupes. Les trois premiers groupes (A, B et C) sont composés de quatre équipes, alors que les deux derniers (D et E) n'en ont que trois, chacun. Les deux premiers des groupes A, B et C se qualifieront pour les quarts de finale, alors que seuls les premiers des groupes D et E pourront se qualifier.

Voici le nouveau programme du premier tour, avec les horaires modifiées (heures locales):

Vendredi 13 Janvier 2023 - Baraki: 20h00 : Algérie - Libye

Samedi 14 Janvier 2023 - Annaba:

14h00: Ethiopie - Mozambique

17h00: RD Congo - Ouganda

20h00: Côte d'Ivoire - Sénégal

Dimanche 15 Janvier 2023: Constantine:

17h00: Maroc - Soudan

20h00: Madagascar - Ghana

Lundi 16 Janvier 2023: Oran:

17h00: Mali- Angola

20h00: Cameroun - Congo

Mardi 17 Janvier 2023 - Baraki:

17h00: Mozambique -Libye

20h00: Algérie - Ethiopie

Mercredi 18 Janvier 2023 - Annaba:

17h00: RD Congo - Côte d'Ivoire

20h00: Sénégal -Ouganda

Jeudi 19 Janvier 2023 - Constantine:

17h00: Maroc - Madagascar

20h00: Ghana - Soudan

Vendredi 20 Janvier 2023 - Oran:

17h00: Angola - Mauritanie

20h00: RD Congo - Niger

Samedi 21 Janvier 2023

20h00: Libye - Ethiopie (Annaba)

20h00: Mozambique - Algérie (Baraki)

Dimanche 22 Janvier 2023:

20h00: Sénégal -RD Congo (Annaba)

20h00: Ouganda - Côte d'Ivoire (Baraki)

Lundi 23 Janvier 2023:

20h00: Ghana - Maroc (Constantine)

20h00: Soudan -Madagascar (Oran)

Mardi 24 Janvier 2023

17h00: Mauritanie - Mali (Oran)

20h00: Niger - Cameroun (Oran)