Soudan: Le Wali de l'État de Khartoum - Le Soudan est un pays de coexistence religieuse

Khartoum — Le Wali (gouverneur) de l'Etat de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, a affirmé lors de sa participation aujourd'hui aux célébrations de Noël à l'Eglise épiscopale Soudanaise à Khartoum que le Soudan est un pays de coexistence religieuse, appelant à la renaissance du Soudan et à œuvrer ensemble pour le développement du pays.

Le Ministre de la Culture et de l'Information, Dr. Graham Abdel-Gader, a également félicité les sectes chrétiennes à l'occasion de la Journée de Noël.

S'adressant aux célébrations de la Journée de Noël à l'église épiscopale de Khartoum aujourd'hui, le Ministre a mis l'accent sur les concepts d'amour, de coexistence pacifique et de paix, soulignant que toutes les mosquées et les églises appellent à l'amour et à la paix, ajoutant que le Soudan, depuis les royaumes nubiens et chrétiens, a œuvré pour instiller l'amour et la coexistence pacifique en chacun.

Dr Osama Hassan Al-Batthani, représentant du Ministre des Affaires Religieuses et des Legs Pieux, a déclaré qu'ils participent à cette heureuse occasion de Noël et que leur devise cette année est La paix est un résultat de la foi, disant qu'ils croient tous que la paix et la stabilité ne peuvent être atteintes que par une action commune.

L'évêque de l'église épiscopale de Khartoum a salué la délégation du gouvernement qui a participé à leurs célébrations, affirmant que l'église œuvre pour la paix, l'unité et l'amour, disant que l'église épiscopale soutient l'accord-cadre afin que la paix règne dans tout le pays.