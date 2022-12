Soudan: Les FLC félicitent les communautés chrétiennes à l'occasion de Noël

Khartoum — Les Forces de la Liberté et du Changement (FLC) ont félicité les chrétiens et leurs sectes religieuses à l'occasion des glorieuses fêtes de Noël, et tous les Soudanais à cette occasion.

A cette occasion, le Comité Médiatique a dit : "Les FLC présentent leurs félicitations et leurs bénédictions aux frères chrétiens et à leurs sectes à l'occasion des glorieuses fêtes de Noël, et présentent leurs félicitations à tous les Soudanais."

Les FLC souhaitent à notre peuple Soudanais, qui est diverse socialement, culturellement et religieusement, le progrès continu et la prospérité, et de procéder à réaliser les objectifs de la révolution, la transition démocratique, et la construction d'un état de la citoyenneté, la loi et son règne.

"Cet anniversaire passe alors que notre pays vit dans des conditions économiques et de sécurité extrêmement complexes, qui exigent que toutes les forces politiques et civiles qui recherchent la démocratie et rejettent les coups d'Etat militaires et les régimes totalitaires unissent leurs efforts pour réaliser ces objectifs", a dit le communiqué du comité.

Les FLC ont renouvelé leurs félicitations et leurs bénédictions au peuple chrétien et à ses sectes religieuses à l'occasion de cette fête, et qu'elle les reviennent ainsi qu'au pays alors qu'il jouit de la bonté et de la stabilité et qu'il satisfait toutes les demandes du mouvement de masse.