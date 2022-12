Soudan: Daglo s'adresse à la conclusion des célébrations de la Journée de la police

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté, Général Mohamed Hamdan Daglo, a adressé Samedi à la Salle de l'Amitié la conclusion des célébrations de la Journée de la Police.

Au début de son discours, le Vice-Président a exprimé ses félicitations au peuple Soudanais sur la glorieuse Journée de l'Indépendance et l'anniversaire de la Révolution de Décembre comme il a également félicité toutes les sectes chrétiennes à l'occasion de Noël, souhaitant au Soudan la paix, la stabilité, le développement et la prospérité dans la nouvelle année.

"Loyaux citoyens, honorable présence, délégué par le Président du Conseil de Souveraineté, je suis heureux de vous adresser aujourd'hui alors que nous assistons à la célébration de l'anniversaire de la Journée de la Police Soudanaise, qui a été associée à la soudanisation du poste de Directeur Général de la Police le 4 Décembre 1945", a dit Daglo, soulignant que l'occasion coïncide également avec la Journée Arabe de la Police qui a été marquée par les Etats membres depuis 1972.

Le Vice-Président a salué toutes les forces régulières fortes, inébranlables et vigilantes, qui ont continué à œuvrer en pleine coordination entre elles pour remplir leur devoir de protection du pays contre toutes les menaces et tous les dangers, rendant un hommage particulier aux forces de police, qui assument un lourd fardeau dans la lutte contre le crime et la préservation de la sécurité et de la sûreté des citoyens.

Daglo a noté que la police Soudanaise a connu un grand développement dans tous les domaines au cours de sa carrière, qui a duré pour plus de 115 ans, faisant allusion aux efforts du ministère de l'Intérieur à cet égard.

Le Vice-Président a affirmé que les célébrations de la Journée de la Police de cette année représentent une grande opportunité pour l'examen, pour tenir responsable et l'évaluation de performance, pour améliorer et renforcer la relation avec la communauté afin de satisfaire le public.

Daglo a affirmé que la police restera toujours la soupape de sécurité de l'État, fidèle à sa devise d'or (la police est au service du peuple), conformément à son devoir de protéger et de maintenir la sécurité et la stabilité conformément à la constitution et à la loi.