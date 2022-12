Algérie: Bordj Badji Mokhtar - Consolidation des structures de la Protection civile à travers les zones enclavées

La Protection civile s'emploie à consolider le déploiement de ses structures à travers les zones enclavées pour assurer les actions d'intervention, a souligné dimanche à Bordj Badji Mokhtar son directeur général, le colonel Boualem Boughlef, en visite dans la région.

"La Protection civile entend déployer ses unités et postes à travers les zones reculées à l'effet d'assurer une couverture et des interventions d'assistance et de secourisme dans ces régions", a soutenu le colonel Boughlef, lors d'une inspection des installations du secteur dans la wilaya frontalière Bordj Badji Mokhtar dans le cadre de sa tournée de terrain amorcée dernièrement au niveau de certaines wilayas du Sud du pays.

Le DGPC a, lors de son périple, long de 650 km, effectué entre la région de Reggane et Bordj Badji Mokhtar via l'étendue de désert de Tanezrouft, visité deux postes avancées réalisées au niveau des points kilométriques PK-200 et PK-400 sur cet axe routier.

Il a, à ce titre, indiqué que "la réalisation de ces deux structures de la protection civile sur ce tronçon désertique revêt une grande importance dans l'accompagnement des passagers et usagers de cet axe névralgique, notamment lors de sinistres", avant d'avancer l'éventuelle consolidation de ces postes en moyens et équipements pour être à la hauteur des défis et conditions de travail dans cette région.

L'unité principale d'intervention implantée au chef-lieu de la wilaya a été également inspecté par le premier responsable de la Protection civile qui y a pris connaissance des conditions d'exercice des sapeurs-pompiers et a suivi un exposé sur le projet d'aménagement du siège provisoire de l'unité secondaire dans la commune frontalière de Timimoune.

Boughlef s'est, à cette occasion, enquis du terrain devant servir d'assiette au projet de réalisation d'une nouvelle unité secondaire située à 150 km sud de Bordj Badji Mokhtar.

Accompagnée des autorités locales, le directeur général de la protection civile a, à cette occasion, donné le coup d'envoi de la caravane médicale de solidarité devant sillonner les lieux et zones des nomades pour leur prodiguer les consultations médicales nécessaires et leur remettre des produits médicamenteux, a indiqué de son côté le sous-directeur des statistiques et de l'information à la DGPC, le colonel Farouk Achour.

Le DGPC se rendra, lors de cette tournée dans le sud, dans la wilaya de Timimoune, dernier point, pour inspecter une série de structures relevant de son secteur.