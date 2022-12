Algérie: La ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul-M'sila, un levier de développement socio-économique pour la région

M'SILA — La nouvelle ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul-M'sila, d'une longueur de 290 km, impulsera sans nul doute, le développement socio-économique de la région, selon des échos recueillis dimanche par l'APS, à la veille de sa mise en exploitation.

La nouvelle ligne ferroviaire reliant les villes de M'sila à Boughzoul, dans la wilaya de Médéa et à Tissemsilt, compte ainsi les gares d'Aïn Lahdjel, de Bouti Sayeh (M'sila) et de Birine (Djelfa).

Elle est réalisée selon les normes modernes, permettant d'assurer une vitesse de 160 km/heure, avec une signalisation de dernière génération.

Le wali de M'sila, Abdelkader Djellaoui, estime, à ce titre que l'entrée en service de la ligne de chemin de fer reliant les wilayas de M'sila, Médéa et Tissemsilt constitue un atout socio-économique important, car renforçant les moyens de transport existants à même d'assurer le confort aux voyageurs. Et d'ajouter qu'elle aura également un rôle économique important, à travers les deux gares à M'sila, à savoir Aïn Lahdjel et Bouti Sayeh.

Djamel Belamri, responsable de la communication à l'APW de M'sila, a souligné, lui aussi, l'impact socio-économique de la voie ferrée M'sila-Boughezoul, notamment sur cette partie des Hauts plateaux.

Aux yeux des membres de la commission des transports de l'APW de M'sila, le développement économique dans la région était tributaire de l'entrée en service de cette ligne ferroviaire, vu la saturation du réseau routier.

Ils insistent en outre sur l'impératif d'intensifier les campagnes de sensibilisation des riverains, pour prévenir les accidents pouvant survenir au passage des troupeaux. Une campagne dans ce sens est déjà lancée depuis plusieurs semaines, relève-t-on.

Pour sa part, Fatima Laïdi, présidente d'une association féminine, souligne que cette réalisation était très attendue, car permettant le transport des voyageurs, tout en leur assurant confort et gain de temps, et ce, depuis ces wilayas des Hauts plateaux, et vers d'autres régions du pays.

Abdallah Mohamed, cadre à la wilaya de M'sila, tient, lui, à rappeler qu'avant la mise en service de cette ligne, le déplacement entre M'sila et Médéa constituait un véritable calvaire, les départs assurant cette ligne étaient presque nuls.

Toutefois, Ahmed Arbaoui, entrepreneur, pense que la rentabilité de cette nouvelle ligne de chemin de fer ne peut être atteinte par le seul transport des voyageurs. Cette nouvelle ligne pourrait également jouer un rôle important dans le domaine de transport des marchandises.

A rappeler que des entrepreneurs et des investisseurs mais aussi des parlementaires avaient à maintes reprises appelé au renforcement du transport de marchandises par voie ferrée.

Ciment, produits rouges, matériaux de constructions et produits agricoles sont autant de produits pouvant être transportés via la ligne ferroviaire M'sila-Boughezoul-Tissemsilt, soutiennent-ils.

La nouvelle liaison ferroviaire reliant Tissemsilt-Boughezoul-M'sila, d'une longueur de 290 km, sera inaugurée, lundi, avait annoncé samedi l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF).

La SNTF, chargée désormais de l'exploitation de cette nouvelle ligne, a prévu deux navettes quotidiennes à partir de mardi, dont le point de départ du train est programmé à partir de 5h du matin depuis la gare de Bordj Bou Arreridj en passant par la wilaya de M'sila, Djelfa, Boughezoul (Médéa), Tiaret jusqu'à Tissemsilt sur un temps de parcours de 4h11 minutes.

Quant à la navette du retour, elle est prévue dans l'après-midi à 16h30, depuis la grande gare de Tissemsilt jusqu'à celle de Bordj Bou Arreridj, selon le chargé de communication de la SNTF, qui a affirmé que ce programme de navettes est appelé à connaitre des modifications en fonction de l'évolution de la demande.