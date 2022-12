Algérie: Khenchela - Cinq troupes aux journées du théâtre pour enfants

KHENCHELA-Les journées de théâtre pour enfants se sont ouvertes dimanche à la maison de la culture Ali Souaïhi de Khenchela avec la participation de cinq troupes.

Plusieurs figures artistiques et troupes des wilayas d'Oum El Bouaghi, Constantine, Biskra et d'El Eulma (Sétif) participent du 25 décembre au 5 janvier à cette manifestation avec des spectacles à dimension pédagogique destinés au jeune public, a indiqué à l'APS Samia Merzougui, directrice de la maison de la culture en marge de l'ouverture de cette manifestation.

Ainsi, la troupe de l'association "Baraïm El Fen" de Skikda a présenté, en ouverture de cette manifestation culturelle, sa pièce "Ahloum" ("Je rêve") qui sera suivie par la pièce "Le royaume des insectes" du théâtre régional d'El Eulma (Sétif), a-t-elle indiqué.

Le théâtre régional de Biskra participera avec sa pièce "El Miknassa El Adjiba" ("Le balai magique"), le théâtre régional d'Oum el Bouaghi avec "Echems Ennaima" ("Le soleil dormant") et le théâtre régional de Constantine avec "Mafatih El Hakim" (Les clefs du sage").

Des conférences et des ateliers de formation seront animés parallèlement par des spécialistes en théâtre et des plasticiens, en plus de la présentation de spectacles de poupées géantes en plein air et de la programmation de spectacles de clowns et de prestidigitateurs et de concours pour enfants.

Les journées de théâtre seront une opportunité de divertissement pour le plus grand nombre d'enfants possibles, a estimé Mme Merzougui, précisant que les spectacles seront présentés dans l'après-midi pour permettre au jeune public des communes éloignées d'y assister.

L'ouverture de cette manifestation a enregistré un grand engouement des enfants accompagnés de leurs parents qui ont suivi pendant 45 minutes la pièce "Ahloum".

Ecrite et mise en scène par Asma Benahmed, cette œuvre a été interprétée par Belkis Boukeloua, Rahil Boukeloua, Nezar Boukeloua, Meriem Benali, Younès Malek, Ferdaous et Younès Loudjein, tandis que la scénographie a été conçue par Mehdi Bourouis et Belkis Boukeloua.

Approchée par l'APS, Asma Benahmed a indiqué que cette œuvre adresse des idées positives aux enfants les incitant à se fixer des objectifs nobles et à œuvrer par le savoir et l'assiduité pour les atteindre.