Sénégal: Conseil des ministres décentralisé - Le Pm et plusieurs membres du Gouvernement sont déjà arrivés à Tamba

Le Premier ministre, Amadou Ba, et d'autres membres du gouvernement sont arrivés lundi matin à Tambacounda où ils prendront part, mercredi prochain, à un Conseil des ministres décentralisé.

Le chef du gouvernement est accompagné des ministres de l'Intérieur, Antoine Diome, et des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall. Leurs collègues chargés de l'Eau et de l'Assainissement, de la Pêche, de l'Environnement, de l'Equité territoriale, et d'autres ministres sont arrivés à Tambacounda en même temps que lui, rapporte l'APS. L'agence ajoute que ces ministres ont été accueillis à leur arrivée par les autorités administratives et politiques locales, et leurs collèges chargés de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, et Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Doudou Ka, qui les ont précédés dans la ville.

Le président de la République, Macky Sall, est attendu à Tambacounda, cet après-midi, selon le gouverneur de ladite région, Oumar Mamadou Baldé.

Le chef de l'Etat va inaugurer des infrastructures, lancer des travaux publics et s'entretenir avec divers acteurs socioéconomiques, avant le Conseil des ministres qu'il va y présider mercredi.

"Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour réserver un accueil triomphal au président de la République et aux membres du gouvernement", a assuré M. Baldé dans une interview accordée à l'APS.

Le président de la République va d'abord procéder, mardi, à l'inauguration du camp militaire de Goudiry, l'un des quatre chefs-lieux de département de la région.

Le même jour, Macky Sall va diriger "un conseil présidentiel territorialisé", dont le but sera d"'évaluer les engagements du gouvernement [pour ladite région] depuis 2013 et de prévoir les investissements prioritaires de l'Etat pour (... ) Tambacounda, pour 2023-2025", a expliqué le gouverneur.

Oumar Mamadou Baldé va prononcer une allocution d'ouverture dudit conseil, qui va porter également sur "la situation économique et sécuritaire de la région".

Des maires, des présidents de conseil départemental, des représentants de la chambre de commerce de Tambacounda et des organisations de femmes vont participer à cette rencontre.

Le chef de l'Etat va ensuite diriger le Conseil des ministres décentralisé, mercredi à 10 heures, à la gouvernance de Tambacounda.

Selon M. Baldé, Macky Sall va présider, jeudi, à Tambacounda, la cérémonie officielle de la célébration de la Journée nationale de l'élevage.

Il va ensuite visiter des installations de la ligne électrique Kayes-Tambacounda, qui relie plusieurs centrales électriques de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal.

Macky Sall va inaugurer la route reliant Tambacounda à Kidira en passant par Goudiry (180 kilomètres).

Le gouverneur annonce également une visite du chef de l'Etat dans les chantiers du Programme de modernisation des villes et la remise de financements, par Macky Sall, aux femmes et aux jeunes de la région.