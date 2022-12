Algérie: "La préface", première exposition de Said Chaouche

Dans sa première exposition intitulée "La préface", l'artiste peintre Said Chaouche, propose à son public une visite guidée de son univers artistique et une immersion dans ses influences culturelles puisées dans l'art universel et la culture algérienne.

Accueillie à la galerie Ezzou'Art, l'exposition rassemble une vingtaine d'oeuvres de ce peintre autodidacte qui rend hommage à plusieurs personnalités artistiques l'ayant marqué tout en explorant une multitude de techniques sans attachement académique.

Touchant au cubisme, à l'impressionnisme, à la calligraphie ou encore au surréalisme, Said Chaouche, architecte urbaniste de formation et de métier, s'inspire presque naturellement de la peinture de l'artiste néerlandais Pieter Mondrian, dans le choix des couleurs et dans la géométrie qu'il revisite librement.

Dans une série à mi-chemin entre la bande-dessinée et les principes du cubisme, le peintre célèbre la musique dans des toiles comme "Mélomania" et "symphonie" et restitue des tranches de vie toute simple avec une touche d'exagération burlesque dans "coiffeur" et "la vie en rose" où l'éclatement des couleurs est de mise.

L'artiste a également choisi de rendre hommage à son univers musical avec des portraits de célébrités d'Algérie et d'ailleurs, comme Hasni Chakroun, Amar Ezzahi, Georges Brassens, Amy Winehouse ou encore Frida Khalo dans un style Pop'Art, très inspiré des œuvres numériques de Hichem Gaoua, connu sous son nom d'artiste "El Moustache".

Dans cette série incluant aussi un portrait du musicien et chanteur Fawzi BB Blues, et un portrait de Bob Marley, le peintre s'inspire également des œuvres du célèbre artiste américain Andy Warhol, figure de proue du mouvement des arts visuel Pop'Art.

Said Chaouche célèbre également la ville d'Oran dans ses œuvres, en mettant en avant sa diversité culturelle et musicale, son authenticité et son statut de ville méditerranéenne par excellence.

L'exposition "La préface" se poursuit jusqu'au 12 janvier prochain.