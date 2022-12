Madagascar: Kenpo MMA / Championnats de Madagascar - CSLA et Top Team plus forts

Deux clubs de la capitale en démonstration. Les championnats de Madagascar de kenpo et MMA (mixed martial arts) se sont déroulés, les 22 et 23 décembre au gymnase de Mahamasina. La joute nationale a été marquée par la domination des combattants du Club sportif de lutte d'Ambohimanarina (CSLA) et du Top Team.

Ces clubs ont raflé chacun quatre titres nationaux. CSLA en a remporté deux en full kenpo U18, ravis par Cédric chez les -55kg, et Rhino dans la catégorie des plus de 55kg. Le club d'Ambohi-manarina s'est offert deux autres sacres en striking MMA signés Flavien chez les 18 garçons -56,7kg et Olivier chez les plus de 18 garçons -65,8kg. Top Team a, quant à lui, engrangé trois titres en striking MMA. Les artisans sont, en l'occurrence, Marco chez les U18 catégorie des -65,8kg, Alfa chez les plus de 18 ans de -65,7kg, et Manitra chez les plus de 18 ans en catégorie de poids de -77,1kg. Le quatrième titre du Top Team a été l'œuvre de Feno, sacré champion national en full kenpo des plus de 18 ans catégorie -55kg.

Rajeunis

Neko sport décroche, pour sa part, deux titres signés Andy en full kenpo U16 de moins de 40kg, et Tsiky Mialy en striking MMA filles de -47,5kg. Le club d'Ambatolampy n'a pas, lui aussi, démérité en remportant deux sacres en striking MMA ravis par Zidane U18 garçons, -61,2kg, et Kranny chez les plus de 18 ans, -61,2kg. Jimmy a sauvé l'honneur de la ligue d'Itasy en arrachant son unique titre en full kenpo des plus de 18 ans dans la catégorie des -60kg. L'unique titre en gamma-MMA est revenu à Rojo du club Tsunami, chez les -56,7kg.

"Le niveau technique est de plus en plus élevé. Ce championnat a attiré les moins jeunes et aussi de plus en plus de filles... Nous avons pu détecter des combattants qui pourront représenter le pays aux prochaines compétitions internationales, dont le championnat du monde", confie le président de la Fédération, Parfait Rakotonindriana.

Plusieurs disciplines de compétition, dont le full kenpo, le MMA, striking MMA, le kenpo kids, et celles de démonstration comme le fight show, kenpo self défense, kenpo form et le diamanga moringue réunionnais ont été au programme durant les deux jours. Le sommet national a réuni quatre-vingt participants venant de quatre ligues, à savoir Analamanga, Haute-Matsiatra, Vakinankaratra et Itasy