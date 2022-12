Madagascar: Tennis de table / Championnats de Madagascar - Passeport pour les Jeux des îles

Quatre jours de compétition marathon pour démarrer la nouvelle année. Les championnats de Madagascar de tennis de table version 2022 se tiendront du 5 au 8 janvier au Palais de sports à Mahamasina. Repoussée à cause de la pandémie de covid-19, la version 2021 s'est tenue à Antsirabe au mois de juin. "Ce championnat national servira de sélection des membres de l'équipe nationale en vue des Jeux des Iles", précise Tahiry Rakotoarisoa, directeur technique national de la discipline.

Les épreuves par équipe ouvriront le bal le jeudi 5 janvier, vers 8 heures, suivie de celles individuelles des jeunes et des vétérans dans l'après-midi. La phase éliminatoire des épreuves de doubles messieurs et dames est programmée le vendredi 6 janvier, à partir de 8 heures. Le même jour, vers 11 heures ,se poursuivra la phase éliminatoire pour les jeunes et les vétérans ainsi que les épreuves de doubles mixte vers 15 heures. Les catégories majeures c'est-à-dire les épreuves individuelles en catégories techniques simples messieurs 1e, 2e, 3e séries et celles dames 1e et 2e séries auront lieu le samedi 7 janvier. Toutes les finales catégories et épreuves confondues sont programmées le dimanche 8 janvier à partir de 9 heures.

Cinq expatriés

"Les sept ligues existantes, même celle d'Itasy qui vient de voir le jour cette année y seront toutes représentées" précise le premier responsable technique. Selon le calendrier initial du ministère, le premier regroupement pour le tennis de table a été prévu au mois de juin. "Espérons que le regroupement débutera en février", fait remarquer le DTN. "Outre les locaux qui se préparent à domicile, huit autres jeunes pongistes bénéficieront d'un stage de haut niveau en Chine au mois de février", poursuit-il.

Concernant les expatriés, "nous sommes en cours de négociation et de préparation de leur papiers administratifs. Ils sont au nombre de cinq, mais leur disponibilité et performance restent encore à confirmer", souffle Tahiry Rakotoarisoa, sans vouloir dévoiler trop tôt leurs noms. Et pour revenir au sommet national, les nouveaux champions de la saison 2022 qui succèderont à Setra Rakotoarisoa et Tiana Ratsimbazafy seront donc connus au début de l'année 2023.