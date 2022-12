Madagascar: Football / CHAN - Les Barea fêtent Noël sans oublier l'entraînement

L'équipe nationale en vue du Championnat d'Afrique des nations a célébré la fête de la Nativité à Carion, loin de leur famille respective. Ils ont effectué l'entraînement habituel l'après-midi.

Journée spéciale pour les Barea. Les vingt-six présélectionnés et le staff en vue de la phase finale du championnat d'Afrique des nations (CHAN) ont célébré Noël comme tout le monde hier, au Centre de formation de Carion. La journée d'hier se différencie par une seule séance d'entraînement au lieu des deux quotidiennes. "Dans la matinée, les joueurs et le staff ont été libérés pour pouvoir célébrer la messe de Noël... Car tout près du centre, on peut trouver des églises catholique, protestante, adventiste ou autres... Certains y sont allés, d'autres ont profité de la matinée sans entrainement pour se reposer", relate le sélectionneur, Romuald Rakotondrabe alias Roro.

Ils ont aussi eu droit à un repas digne de la fête de la Nativité. "Nous avions pu apprécier deux entrées, avec une salade de charcuteries comme entrée froide et de petits pâtés à la sauce béchamel comme entrée chaude... Et comme plat de résistance, nous avons pu nous régaler avec du riz accompagné de viande de porc, de poulet et/ou d'oie, et de l'ananas à la crème comme dessert. Sans oublier les boissons hygiéniques et les jus naturels, à gogo... " raconte avec précision le coach Roro.

Plan de jeu

Mais comme le sélectionneur l'a déjà annoncé à plusieurs reprises, ils ont procédé à un entraînement dans l'après-midi. "Comme c'est la fin de semaine, nous avons récapitulé ce que nous avons fait durant la semaine... Nous allons renforcer de plus en plus la condition physique et bien sûr la technico-tactique, le plan et la stratégie de jeu avant de quitter le pays", confie Romuald Rakotondrabe.

La délégation s'envolera pour la Tunisie le 2 janvier, pour y jouer deux matchs amicaux contre des équipes qualifiées au CHAN. Le premier match est prévu le 6 janvier et le deuxième le 10 janvier. La liste définitive des vingt-quatre Barea qui défendront les couleurs nationales à Constantine, en Algérie, sera bouclée et connue au plus tard le 3 janvier. Les Barea joueront leur premier match de poule contre les Black-Stars du Ghana, le 15 janvier, avant d'affronter les Lions de l'Atlas du Maroc le 19, et les Crocodiles du Nil du Soudan, le 23 janvier.