Madagascar: Célébration - La fête de Noël dans le calme

La ferveur pour la fête de la Nativité s'est encore traduite, cette année, par de grandes affluences dans les églises. La veille, diverses activités en famille ont marqué la soirée.

La capitale a pu profiter de la célébration de Noël dans la quiétude. Contrairement à l'année précédente, elle a pu être célébrée sans trop se tracasser de la Covid-19. Dans les différents édifices cultuels de la capitale, le réveillon de Noël s'est bien déroulé. Les comédies musicales ou encore les veillées de louange ont été les plus marquantes. Alors que certaines ont parfaitement peint un tableau de la venue du Christ à travers des chorégraphies, d'autres ont insisté sur la préparation de la naissance du Christ avec des chants et des danses.

Cependant, les restaurants et les bars ont été bien plus fréquentés que les églises durant le réveillon de Noël. Les resto-bars ont été pris d'assaut et ont tardé à fermer. Comme durant toute la semaine, les files de visiteurs se sont étirées pour ne pas manquer d'admirer les animations lumineuses dans le Palais d'Ambohitsorohitra et à Antaninarenina.

Une foule a envahi l'espace le 24 décembre.

Églises pleines

Nombreux ont même prévu une sortie en famille du côté d'Antaninarenina pour le réveillon. " Mes petits enfants ont besoin de voir un peu ce qui se passe. Les lumières de Noël fascinent petits et grands ", indique une mère de famille. Le réveillon en famille a été également très prisé par les Tananariviens. Beaucoup ont préféré passer le réveillon et la journée du 25 décembre, après le culte dominical, au calme à la maison. " Nous avons convenu cette année d'organiser une soirée karaoké avec quelques proches. Le but est de pouvoir renouer avec les proches qui étaient loin durant l'année et de pouvoir passer d'agréables moments ensemble, en chantant ", souligne Joaritiana, une autre mère qui habite à Andraisoro.

Dimanche, les Tananariviens n'ont pas manqué messes et cultes dans les églises. Dès 6 heures du matin, celles-ci étaient pleines à craquer. Certaines personnes ont préféré arriver un peu plus tôt.

C'est le cas au temple FJKM d'Andraisoro où des centaines de fidèles ont dû rester debout durant la célébration, faute de place. Pour se réorganiser, certains édifices ont préféré organiser deux messes en une demi-journée. Dans le temple d'Ankadifotsy, les fidèles se sont rassemblés pour fêter la venue du Christ. L'Alléluia de Haendel a résonne dans tout l'édifice. Là aussi deux cultes ont été prévus dans la matinée, le premier ayant débuté à 6h30. Contrairement à l'année dernière, les restrictions sanitaires n'ont pas été obligatoires. Aussi certaines restrictions sanitaires n'ont pas été respectées. La distanciation ou les gestes barrières ont été complètement oubliées pour la plupart. Seules, quelques personnes ont porté des masques pour se protéger de la maladie à coronavirus.