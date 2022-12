Madagascar: Dernier Noël avant la présidentielle 2023 - Rajoelina à l'Akamasoa, Siteny à Jérusalem et Ravalo à Imerinkasinina

Après une fin de semaine chargée, placée sous le signe du partage, comme chaque année, le président Andry Rajoelina avec la Première dame Mialy Rajoelina et ses enfants, a choisi de fêter Noël au Centre Akamasoa.

Dans une ambiance festive, le président a souligné que ce centre, sous les auspices du Père Pédro, a modelé des enfants avec des bases solides en raison de l'éducation mentale et spirituelle qu'ils ont reçue. Selon le président, une telle génération devrait contribuer au développement de Madagascar. Le président a particulièrement apprécié les efforts déployés par le Père Pédro pour ces enfants malgaches, amenant le gouvernement qu'il dirige à attribuer plusieurs titres fonciers et cadastraux en raison des difficultés auxquelles ils sont souvent confrontés en matière de propriété foncière. Après la messe, le président et sa famille n'ont pas oublié d'offrir des cadeaux aux nombreux enfants habitants à l´Akamasoa. Les 7 000 enfants ont reçu des fournitures scolaires, des vêtements, des chaussures et des jouets grâce à la collaboration avec l'organisation caritative internationale Samaritan's Purse. Le président n'a également pas oublié de souhaiter une bonne fête à tout le peuple malgache.

Symbolique

De son côté, après avoir indiqué, jeudi, ne plus sortir du pays et multiplier les descentes sur terrain afin de mieux comprendre la situation dans chaque région, Siteny Randrianasoloniaiko semble faire une exception pour la fête de Noël. Avec sa famille, il a choisi la ville de Jérusalem pour prier pour le pays. Un geste qui renferme tous ses caractères symboliques vu les liens entre le christianisme et la ville. Un pèlerinage qui devrait marquer le début d'une longue marche vers 2023 pour le député de Tuléar 1.

Village natal

Pour le président national du RMDM et du parti Tiako i Madagasikara (TIM), Marc Ravalomanana, le choix est particulier. Il a préféré fêter Noël à Imerinkasinina, son village natal. L'ancien président Marc Ravalomanana n'a pas oublié de prier pour le pays et pour tous les Malgaches. En tout cas, les élus de son parti, en l'occurrence le député du 6ème arrondissement, Todisoa Andriamampandry, multiplient les œuvres de bienfaisance pour la célébration de cette fête de la Nativité. L'année 2023 s'annonce rude pour les partis en compétition vu toutes les gesticulations de ces derniers mois.