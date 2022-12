Madagascar: Crise de masse - Baisse du pouvoir d'achat ressentie sur les marchés de Noël

Une réduction forcée de l'offre, des invendus importants sur le marché des volailles, une forte tendance pour les articles à bas prix, etc.

Ce sont les faits marquants des activités commerciales de la semaine dernière, d'après une enquête que nous avons menée auprès des marchands de la capitale. " Dès le début des approvisionnements pour le marché de Noël, nous avons remarqué que la crise est bel et bien présente et que le pouvoir d'achat est réduit par rapport aux années précédentes. On a alors réduit l'offre de volailles. Les prix ont également diminué, par rapport à l'année dernière. Et pourtant, nous avons toujours des invendus. Cela fait de nombreuses années que j´opère dans la collecte et la revente de volailles, mais je n'ai jamais vu de pareilles difficultés ", nous a confié un grossiste de volailles qui commercialise des dindes, des oies, des canards et des poulets du côté d'Isotry.

Et pourtant, les rues d'Antananarivo étaient remplies de monde la semaine dernière, animées par les activités commerciales de fin d'année. D'après les marchands de jouets, la crise ne concerne peut-être pas tout le monde, mais elle touche la majorité.

En effet, la plupart des consommateurs optent de plus en plus pour les produits low-cost. Les inégalités ont également été très visibles la semaine dernière. Alors que certains marchands de volailles ont jusqu'à 40% à 50% d'invendus, on peut dire que les commerçants des produits de luxe ont fait de bonnes affaires, si l'on se réfère aux longues files d'attente devant les grandes pâtisseries, les chocolateries ou tout simplement au niveau des grandes surfaces. Bref, les commerçants font actuellement face à une crise de masse, bien qu'il existe une minorité prête à faire de grandes dépenses pour les fêtes de fin d'année.