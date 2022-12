Madagascar: A mon oncle d'Amérique - Bien le bonjour mon oncle !

Nous avons bien reçu ta lettre où tu demandes au petit dernier de venir te rejoindre pour nous soulager de la misère dans le pays. Nous t'en remercions vivement. Cependant, peut-être par manque d'information, il semble que tu ne sois pas au fait des vraies réalités de notre beau pays.

Prenons l'exemple de ce qui se passe en cette période de fêtes de fin d'année. Ah si tu voyais les belles voitures à faire pâlir de jalousie tes concitoyens là-bas, ces Hummer ou autres marques de luxe qui sillonnent nos belles avenues lisses et larges que les piétons ne les remarquent même pas. Pourquoi dis-tu ? Parce que tout simplement, nos trottoirs sont aussi spacieux et surtout plus propres que vos routes là-bas. Là, les familles peuvent flâner en paix et lécher en famille les vitrines enguirlandées, à l'occasion des fêtes, des magasins. Là tout est serein, tant et si bien que les quelques policiers visibles passent leur temps à faire des coucous et des mimiques aux petits enfants chargés de cadeaux et de friandises, ou bien à se prendre en photo avec eux.

Côté repas de fêtes, on ne se prive pas du tout, ici, tu sais, une dinde vaut à peine 25 $, c'est rien ! Pour les habits et cadeaux, n'en parlons pas pour 20 $ à peine, tu peux avoir un beau costume d'époque (ici on est fou de vintage) parfumé d'origine, et en plus, une belle paire de chaussures garantie marque " Pied-bo". Incroyable, non ? Côté spectacle, on a eu des artistes qui se produisent rarement chez vous tant ils ne sont plus à la portée de tout le monde, et que nous seuls, pouvons nous les payer et pour seulement 50$, tu t'en rends compte ?

Alors mon oncle, ne te méprends pas sur notre situation, contrairement à ce qu'on colporte. Pour le petit frère que tu invites, tu sais, il n'est pas à plaindre. Il veut toujours poursuivre ses études. Têtu le bougre ! Il nous dit qu'il a le temps et que quand il voudra travailler, ce sera facile et qu'il n'aura que l'embarras du choix, côté emploi.

Mais enfin, si la conscience familiale te tenaille et que tu insistes pour nous envoyer un petit quelque chose, adresse-le toujours à la fondation que nous avons créée : IMF PO Box 92780. Washington, D.C 29990. Elle est chargée de gérer au mieux nos biens.

P.S : Nos chefs passent toujours leurs vacances là-bas, selon eux, Madagascar est un paradis.

A bientôt mon oncle !