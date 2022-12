Madagascar: Dépenses de Noël - Les foyers malgaches sur la réserve

L'inflation en continu et non maîtrisée a considérablement impacté l'envie de consommer chez de nombreux foyers malgaches.

Le taux d'inflation serait aux alentours de 6,4% fin 2022. Ce sont là les prévisions des indicateurs macro-économiques publiés par les organes gouvernementaux ainsi que les partenaires techniques et financiers. D'autres données avancent même un taux d'inflation moyen de 8,0%. Cela semble concorder avec le vécu des Malgaches de ces dernières semaines. Le cortège des hausses des prix a, cette année, annihilé l'envie des ménages de consommer. Le spectre de la crise liée à la Covid-19 étant toujours présente additionné au contexte géopolitique mondial a fait reculer de façon considérable le pouvoir d'achat des foyers. " Nous sommes déjà à quelques jours de Noël et je n'ai toujours pas pu trouver de l'argent pour offrir une fête digne de ce nom à ma famille, à mes enfants " se désole, l'air déprimé, Ndriana, conducteur de taxi de la capitale.

L'opportunité de faire des achats, voire l'envie n'était pas vraiment au rendez-vous si l'on s'en tient aux explications de Lova, commercial auprès d'un magasin de la capitale. " Les gens viennent visiter nos rayons et se dérobent tout de suite une fois qu'on leur annonce le prix des articles. L'on sent dans leurs yeux une certaine frustration née de l'envie de s'offrir quelque chose et l'incapacité financière de le faire ", nous confie la commerciale. Et la situation toucherait également les régions du pays. " Aussi longtemps que je me souvienne, les populations de notre région ne se sont jamais trouvées dans pareille situation. L'argent manque cruellement et les gens n'arrivent à rien s'offrir. C'est la catastrophe ici " affirme Raïssa, mère de famille du district de Sambava.

Prudence

Tout le monde ne se retrouve toutefois pas dans cette situation de " frustration financière ". Les nantis, ceux qui en ont les moyens ont pu respecter " l'esprit de consommation " propre à cette période de l'année. Il suffisait de faire un tour du côté des grands magasins et centres commerciaux et les foules qui y venaient pour s'en rendre compte. Quoi qu'il en soit, les conséquences directes de la flambée des prix se résument à un mot pour de nombreux Malgaches, " prudence ".

En effet, les foyers sont sur la réserve en ce qui est de consommer et de dépenser. Les foyers jugent judicieux d'épargner en prévision d'un début d'année (janvier et février) difficile. Nombreux sont ceux qui avancent que les " prix ne vont pas baisser de sitôt ". " La crise de la Covid-19 a fait que tous les prix ont grimpé. Et depuis, la situation ne s'est pas améliorée. Elle est même pire " peste Raïssa. Ndriana quant à lui est optimiste sur une éventuelle baisse. " Cela va changer une fois les fêtes terminées.

C'est toujours comme ça chaque année " se veut-il rassurant. Raïssa quant à elle estime que la " situation financière sera toujours sous tension ". Avec une année 2023 qui s'annonce charnière pour l'avenir du pays, la situation des Malgaches constitue encore une interrogation.