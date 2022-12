Madagascar: Conseil supérieur de la magistrature - 43 magistrats promus au grade supérieur

Ces fins d'années sont également synonymes de promotion au grade supérieur pour certains magistrats. Plusieurs d'entre eux occupent d'importants postes à responsabilité au sein de l'administration.

Des magistrats vont franchir un pas de plus vers un grade supérieur. À l'issue de sa récente session du 20 décembre dernier, le conseil supérieur de la magistrature a donné son feu vert pour la promotion au grade supérieur de 43 magistrats de deuxième grade. Au niveau de la section judiciaire, 24 magistrats ont bénéficié de cet avancement au titre de cette année 2022 qui va s'écouler dans quelques jours. Ils font partie de ces hauts responsables qui occupent des fonctions au niveau des cours et tribunaux, notamment au niveau du tribunal de première instance d'Antananarivo ou celui de Fenoarivo Atsinanana, et au sein de la Cour d'appel d'Antananarivo et de Toliara.

D'autres sont aussi en poste au niveau de la Cour suprême, comme l'actuelle conseillère auprès de la cour de cassation, Tahina Rabetokotany. Depuis la fin de son mandat au niveau de la Haute cour constitutionnelle, en 2021, après avoir servi sous le régime de Rajaonarimampianina, cette magistrate de deuxième grade, troisième échelon, est promue au grade supérieur depuis juillet dernier. D'autres magistrats de l'ordre judiciaire, qui sont, quant à eux, en situation de détachement dans les autres organismes, voient aussi leur grade gagné en avancement. Comme l'actuel secrétaire exécutif du comité de sauvegarde de l'intégrité, Tsiry Razafimandimby, qui va grimper en grade supérieur.

Commissaire électoral

L'actuelle ministre de l'Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, qui, rappelons-le, est un magistrat de carrière, deuxième grade et troisième échelon dans la section administrative, bénéficie également de cet avancement de grade décidé récemment par le conseil supérieur de la magistrature. L'actuel député d'Ampanihy, Idealson, qui est aussi un magistrat administratif de formation, a reçu l'avis favorable du conseil supérieur de la magistrature pour l'avancement de son deuxième grade actuel vers un niveau de plus.

Même topo pour la carrière de l'actuelle secrétaire générale du ministère de la Justice, Ain'Harimanga Gabrielle Raby Savatsarah ; de Firiana Rakotonjanahary Ranesa, secrétaire général de la Haute cour constitutionnelle ainsi que de Tiana Ifanomezantsoa Randrianarivonantoanina, commissaire électoral. En tout, les magistrats de la section administrative ont été promus au grade supérieur. Tandis que six autres le sont également pour la section financière.