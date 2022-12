Madagascar: 11es Jeux des Iles - Près de 4 milliers d'athlètes attendus

Avec les 23 disciplines retenues, un maximum d'athlètes sera engagé aux Jeux des Iles de l'Océan Indien du 25 août au 3 septembre 2023

C'est la première fois qu'un nombre aussi élevé de sportifs va participer aux JIOI et cela est justifié par le nombre de disciplines retenues qui sont au nombre de 23. Un défi de taille pour la Grande Ile, non seulement par rapport au respect des engagements en termes d'infrastructure, mais, aussi, concernant la capacité d'hébergement. Madagascar, la Réunion, Maurice et les Seychelles engageront plus de 800 athlètes en plus de ceux des Comores, de Mayotte et des Maldives. Les délégations seront hébergées dans des hôtels étoilés de la capitale et des autres villes hôtes et non dans un village des Jeux comme ce fut le cas lors des derniers Jeux des Iles à l'Ile Maurice en 2019.

Lors de la réunion du comité international des Jeux (CIJ) du 14 au 16 décembre dernier couplée par des visites des infrastructures à Mahajanga, dans la capitale notamment le Stade Barea à Mahamasina et surtout au sein du complexe sportif de la CNaPS à Vontovorona. A Mahajanga, une délégation conduite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto, des membres du Comité Olympique Malgache, du Comité d'Organisation des Jeux des Iles (COJI) et des membres du CIJ a effectué la visite de la construction de la nouvelle piscine olympique ainsi que du nouveau gymnase d'une capacité de 4000 places. Ces deux infrastructures sont en pleine construction et leur livraison devra intervenir avant le coup d'envoi de la compétition en août 2023.

Visioconférence

Le clan malgache rassure les délégations étrangères qui étaient un peu dubitatives. La capacité de la Grande Ile à organiser les jeux n'est pas un débat, mais, la décentralisation des jeux et la construction des nouvelles infrastructures le sont. La proposition de Madagascar est d'organiser les jeux dans quatre villes différentes à Mahajanga pour les sports de plage, le volley, le karaté, le taekwondo et la natation, le surf à Fort-Dauphin, la voile à Sainte-Marie et le reste des disciplines à Antananarivo. La visite du complexe sportif de la CNaPS a rassuré les délégations du CIJ.

Les installations de la CNaPS pourraient accueillir les compétitions de tennis, de football, de handball. Pour pouvoir recevoir l'homologation du World Aquatics, la piscine devrait être équipée de touches électroniques et d'un tableau d'affichage. Comme le principal point d'orgue de la réunion du CIJ est le bouclage des règlements généraux, le président du COM, Siteny Randrianasoloniaiko a proposé une visioconférence entre tous les concernés en début d'année. Le bureau du COJI est déjà opérationnel dans les locaux du Stade Barea à Mahamasina.