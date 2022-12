Madagascar: Carnet rose de Noël - Tsanta Valimbavaka Andrianalisoa pousse ses premiers cris à 00h50

Si les enfants sont les plus susceptibles de recevoir des cadeaux durant la fête de la nativité, quelques parents ont eu leur part de magie hier en accueillant de nouveaux membres dans leurs famille.

C'est le cas de Solofo Razanaka, la maman, qui a vu son cercle intime s'élargir avec Tsanta Valimbavaka Andrianalisoa qui a poussé ses premiers cris à minuit cinquante à la maternité de Befelatanana. Avec ses 2,685 kg la petite princesse de sa maman a fait la joie de sa famille. Naître le jour de Noël rajoute, en effet, plus de particularité à cette fête typiquement chrétienne. Pour les parents et familles des nouveaux nés de ce jour particulier, la joie était au rendez-vous. Pour eux, c'est " le plus beau cadeau dont on peut rêver ".

Comme chaque année, les maternités et cliniques privées enregistrent leur lot de naissances du 25 décembre. Et si les enfants et leurs parents sont en bonne santé, c'est en partie grâce au personnel soignant desdits établissements qui ont assuré la permanence hier. En effet, pour ces types particuliers de personnel, le jour de Noël sonne plus comme une journée lambda durant laquelle il faut assurer et garder le rythme lorsque les urgences arrivent et se succèdent les unes après les autres. Bien entendu, les souhaits et échanges de vœux entre collègues passent en filigrane pour garder cet esprit de festivité.