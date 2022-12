Madagascar: Conférence des Évêques - " Beaucoup de gens souffrent en silence "

Antananarivo brille de 1 000 feux. Des gens sont dans la souffrance, étouffés par tous les vacarmes et l'ambiance de fête.

À l'occasion de la célébration de la fête de Noël, la conférence des Évêques de Madagascar se veut être le porte-parole de ceux qui n'ont pas droit au chapitre ou bien de ceux qui choisissent la résilience devant les souffrances sous toutes ses formes. Même s'il s'agit d'un moment de célébration et de festivité, les premiers responsables de l'EKAR ont pu relayer dans les différentes paroisses qui étaient noires de monde durant les différentes messes d'hier, le message du Pape François. " Trop de gens souffrent en silence, des souffrances qui prennent plusieurs formes ". Un message transmis par les Évêques aux chrétiens de la Grande île, à travers son président, Monseigneur Fabien Raharilamboniaina, Évêque de Morondava.

" Il n'y aura pas de paix et de fraternité sans le développement de l'homme tout entier et sous tous ses aspects ", continue le message reflétant la dimension philosophique de l'enseignement de l'Église sans s'éloigner de ses grands principes. " Il n'y aura pas de paix et de fraternité sans la vérité ", poursuit-il. Et d'ajouter qu' " il n'y aura pas de paix et de fraternité sans que les armes qui tuent, non seulement les ennemis mais aussi des familles, ne se changent en bêche afin de produire ". Au total, l'humanité, la vérité et la production sont les clés d'une société harmonieuse, tenant compte de la paix et de la fraternité.

Éducation

La fête de la nativité était également l'occasion pour les responsables de l'Église catholique de Madagascar de jeter une fois de plus les bases d'une société soucieuse de son avenir, en misant sur l'éducation des enfants. " Il ne faut pas négliger l'éducation des enfants car elle est très importante ". Tel était également le message de la conférence des Évêques de Madagascar pour tous les chrétiens de la Grande île, hier. Les premiers responsables de l'EKAR ont d'ailleurs rappelé le rôle crucial occupé par l'éducation des enfants qui seront les futures responsables et le socle du développement du pays.

" Encette période de Noël, le Christ se réincarne sous forme d'enfant ", précisent les Évêques. Une manière de rappeler le rôle que la société devrait avoir vis-à-vis des enfants et de leur éducation. Les Évêques ont ainsi fait appel aux différents responsables de tous les échelons et dans tous les domaines afin de s'occuper de près de l'éducation des enfants. Monseigneur Fabien Raharilamboniaina, Évêque de Morondava, et non moins président de la conférence des Évêques de Madagascar n'a pas oublié de souhaiter un joyeux Noël et une heureuse fête de fin d'année et de nouvel an 2023 à tous les Malgaches.