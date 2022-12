Madagascar: Nosy Be Trail / 10e édition - Beauté et variété du parcours, toujours autant de bonne humeur

Le Nosy Be trail est devenu un évènement sportif incontournable dans la ville de l'Ile aux parfums chaque mois de décembre. Cette année encore, cette course nature a séduit une centaine de participants dont des étrangers présents massivement. Une grande satisfaction pour l'équipe de RandoMada.

La nature, la beauté des paysages, le sentiment de liberté, les mots sont insuffisants pour qualifier les parcours du Nosy Be Trail. Ce rendez-annuel qui a eu lieu le 10 décembre dernier a offert un paysage vallonné et harmonieux à une centaine de coureurs inscrits. Tous les participants avaient eu l'impression qu'ils vont à la guerre et deviennent des héros ordinaires uniquement en arrivant à finir la course d'une distance de 35 km avec 2 400 mètres de dénivelé. Le Nosy Be Trail est tout simplement réputé pour la beauté de la nature riche et éclatante. Cela n'est plus à présenter aux férus du trail. C'est la raison pour laquelle cet évènement regroupe plusieurs coureurs issus de différentes nationalités.

En pleine nature

Lors de cette édition, quelques modifications sur les trajets ont été apportées. Mais l'un des plaisirs du Nosy Be trail, c'est le contact avec la nature au sens large. C'était un rêve pour tout le monde d'atteindre le sommet du Mont Passot. Dès que les coureurs sont arrivés à ce point de ravitaillement à 17 km du point de départ, ils étaient émerveillés par l'immensité de ses paysages, ses forêts et ses montagnes qui les ont laissé sans voix. " Je me sens si petit face aux montagnes impressionnantes avec de vues époustouflantes", a noté un coureur Mahorais. Sur la vallée de Mont Passot, les forêts profondes, les champs d'ylang-ylang et la région des lacs ont offert un spectacle à couper le souffle. Il en a fallu bien faire attention car des mangues pourraient aussi tomber sur la tête. Courir ou marcher, tout a été permis car de nombreux parcours étaient dangereux.

Chacun devait suivre son rythme. Pourtant, il s'agit d'une occasion de se partager d'un moment de convivialité dans un cadre naturel exceptionnel. D'ailleurs, ce trail a ramené à de belles images de montagnes et de nombreuses épreuves mythiques. L'autre l'objectif de ce sport tendance n'est pas la performance, mais une redécouverte, une reconnexion avec la nature. Les séances en groupe étaient plus passionnantes. " C'est l'une des plus belles organisations du RandoMada. On a enregistré zéro accident et peu d'abandon. Pourtant on aurait dû bien placer les balisages car certains coureurs se sont perdus surtout au milieu de la jungle ", a fait savoir le directeur de la course Gilbert Rakotonirina.

Résultats

Les grands favoris dont les coureurs locaux ont dominé les débats de ce Nosy Be trail. Chez les séniors, Jean Fréderic a été champion avec un chrono de 2h21mn53sec. Il a été talonné de près par Désiré. Le marathonien de Diego Abdoulatif Beanjara a complété le podium. Chez les dames, la Réunionnaise Huchet Amélie s'est hissée sur la plus haute marche du podium avec un temps scratch de 3h 14min 59sec. Tombosoa Sandra et Angela Nirinasoa ont complété le podium. L'équipe des journalistes sportifs n'était pas en reste car Alfred Razafintsalama a remporté le podium dans la catégorie V3. En effet, deux journalistes ont pu participer à cette course et ce grâce à des partenaires entre autres, Midi Madagasikara, l'UTOP, l'association Gasy Iray Maurice, Ketaka Arimala Ramalagasy et Joël Andrianantoandro. Le RandoMada donne déjà le prochain rendez-vous : le Raid d'Isalo qui est prévu pour le 15 juillet 2023.