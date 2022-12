Soudan: La CNDH et l'Association de Presse Electronique signent une note d'entente

Khartoum — La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) et l'Association de la Presse Electronique ont signé une note d'entente relative à des questions communes et à la formation, spécialement les droits de l'homme.

Le Chef de la CNDH, Dr. Refaat Mirghani Abbas, a exprimé sa joie à l'occasion de la signature de la note d'entente , notant que la Commission fait partie des institutions de l'État, mais qu'elle jouit d'une indépendance qui lui permet d'agir en tant que lien entre la société civile et le gouvernement et d'œuvrer pour lier les normes internationales aux normes nationales en matière de droits de l'homme, indiquant que les tâches de la commission comprennent la surveillance et l'établissement de rapports.

Il a dit que lorsqu'ils trouvent quelque chose qui contredit les obligations de l'État dans le domaine des droits de l'homme, ils expriment leur préoccupation et font les recommandations nécessaires pour traiter la violation, et ils jouent un rôle important pour la construction des capacités et la promotion de la sensibilisation sur la culture des droits de l'homme et ils recommandent toujours la ratification des traités internationaux et régionaux que l'État n'a pas ratifiés.

Refaat a souligné l'intérêt de la Commission sur les divers partenariats, indiquant que la Commission a de multiples partenariats, soulignant que la note vise à construire les capacités.

Il a souligné que la Commission œuvre pour combattre le discours de haine, indiquant que les recommandations de consultations élargies tenue par la Commission dans la capitale et les Etats seront présentées dans un atelier de travail qui aura lieu Jeudi prochain.

Le Chef de l'Association de la Presse Electronique, Abdel-Baqi Jubara, a dit que l'association continuait à établir de tels partenariats, soulignant l'importance de la Commission et de son association avec les médias.