Soudan: Daglo félicite les sectes Chrétiennes à l'occasion de Noël

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Commandant des Forces de Soutien Rapide, Général Mohamed Hamdan Daglo, a félicité les sectes Chrétiennes à l'occasion de la Journée de Noël.

Daglo a dit dans son message de félicitations aux sectes Chrétiennes à l'occasion de la journée de Noël qu'il a publié sur sa page officielle Facebook que les fils de la secte Chrétienne représentent l'une des composantes fondamentales du peuple Soudanais, et ils sont un modèle de coexistence pacifique et fraternelle avec leurs frères Musulmans.

Il a affirmé que la journée de Noël de cette année représente une occasion de renforcer la fraternité, l'amour et l'unité au sein du peuple Soudanais, et de répandre la sécurité et la paix parmi les peuples du monde, souhaitant au Soudan les bénédictions, la paix et la stabilité, et la bonté, le développement et le bonheur pour tous.