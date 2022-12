Algérie: Appel à l'élaboration d'un plan global pour le développement de l'enseignement et formation dans le monde arabe

ALGER-Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a mis l'accent, lundi à Alger, sur la nécessité d'élaborer un plan global pour développer l'enseignement et la formation technique et professionnelle dans le monde arabe et explorer les métiers d'avenir.

Dans une allocution prononcée lors de l'ouverture des travaux de la 3e Conférence des ministres et dirigeants responsables de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle dans le monde arabe, le ministre a indiqué que l'élaboration de ce plan global va "renforcer les mécanismes de contribution du secteur dans le marché du travail, attirer les différentes catégories de la société vers ce secteur et explorer les métiers d'avenir".

Il a également souligné l'importance de "mettre en place une planification stratégique pour la création d'un centre d'études chargé de développer les domaines de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle".

"Adapter le secteur au marché du travail en prospectant les métiers d'avenir (économie verte et numérisation) sont deux modèles sur lesquels repose l'économie du développement à l'échelle internationale au regard de leur rôle dans l'amélioration du bien-être humain, dans l'équité sociale et la réalisation du développement durable", a-t-il ajouté.

Le ministre a par ailleurs souligné que l'acceptation par l'Algérie d'abriter cette conférence "témoigne de sa volonté de promouvoir l'action arabe consacrée par les différentes chartes de la Ligue arabe, notamment lors du dernier Sommet arabe tenu à Alger en novembre dernier".

Merabi a rappelé, dans ce contexte, que la Déclaration d'Alger issue du Sommet a mis l'accent sur "la nécessité de renforcer l'action arabe commune pour protéger la sécurité nationale arabe".

Le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO), Mohamed Ould Amar a affirmé pour sa part, que la tenue de cette conférence "se veut une étape importante dans le renforcement de l'action arabe commune et de la poursuite des efforts de l'Organisation pour la promotion de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle".

A cette occasion, il a salué "le soutien constant de l'Algérie aux efforts de l'ALECSO pour la promotion et le développement du système d'enseignement et de formation technique et professionnelle", exprimant "sa reconnaissance" au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour son soutien à l'Organisation.