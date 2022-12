Algérie: Constantine - Signature d'une convention cadre entre la CAM et l'université Salah Boubnider

Le ministre du tourisme et de l'artisanat, Yacine Hamadi a présidé lundi, à Constantine, la cérémonie de signature d'une convention cadre entre la chambre d'artisanat et des métiers (CAM), et l'université Salah Boubnider Constantine-3.

En marge de la signature de cette convention dans la ville d'EL-Kheroub, le recteur de l'université Salah Boubnider Constantine-3, M. Ahmed Bouras a déclaré, que cette convention " concrétise la coopération continue entre les secteurs de la recherche et du tourisme et aidera à rapprocher les chercheurs de terrain et les opérateurs économiques".

La signature de la convention cadre intervient après des efforts communs ayant abouti à la réalisation d'une "charte graphique" de la dinanderie constantinoise, définissant le "label de qualité et le design authentique", et à la suite de la formation de 30 artisans issus de 7 wilayas, a-t-il indiqué.

Selon M. Bouras, cette convention prévoit des actions de formation et d'accompagnement en vue d'encourager l'entrepreneuriat dans ce domaine.

Elle a été signée par MM. Ali Raïs et Ahmed Bouras, respectivement président de la CAM et recteur de l'université Salah Boubnider.